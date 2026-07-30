Μετρό: Συνελήφθη το άτομο που μπήκε στις σήραγγες – Κανονικά η κυκλοφορία των συρμών

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Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το πρωί στο Μετρό, έπειτα από αναφορά για είσοδο ατόμου στις σήραγγες της κόκκινης γραμμής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η κυκλοφορία των συρμών είχε διακοπεί προσωρινά, ώστε να εξελιχθεί με ασφάλεια η επιχείρηση έρευνας και ελέγχου.

Λίγη ώρα αργότερα η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την απομάκρυνση του ατόμου και η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτομο βρέθηκε στις γραμμές.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει ότι σήμερα το πρωί σημειώθηκε ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών στη γραμμή 2, διάρκειας 6 λεπτών, λόγω εισόδου ατόμου στη σήραγγα. Το άτομο εντοπίστηκε και συνελήφθη στον σταθμό Σύνταγμα, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε άμεσα και διεξάγεται πλέον κανονικά.

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