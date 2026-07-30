Μετρό: Συνελήφθη το άτομο που μπήκε στις σήραγγες – Κανονικά η κυκλοφορία των συρμών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το πρωί στο Μετρό, έπειτα από αναφορά για είσοδο ατόμου στις σήραγγες της κόκκινης γραμμής.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η κυκλοφορία των συρμών είχε διακοπεί προσωρινά, ώστε να εξελιχθεί με ασφάλεια η επιχείρηση έρευνας και ελέγχου.
Λίγη ώρα αργότερα η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την απομάκρυνση του ατόμου και η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτομο βρέθηκε στις γραμμές.
Η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει ότι σήμερα το πρωί σημειώθηκε ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών στη γραμμή 2, διάρκειας 6 λεπτών, λόγω εισόδου ατόμου στη σήραγγα. Το άτομο εντοπίστηκε και συνελήφθη στον σταθμό Σύνταγμα, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε άμεσα και διεξάγεται πλέον κανονικά.
Διαβάστε επίσης:
Τεράστιο και με μεγάλη ταχύτητα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, καθηλωμένα τα εναέρια λόγω ισχυρών ανέμων – Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σητεία (video)
Μοναχοπαίδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο – Ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.