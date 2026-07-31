e-ΕΦΚΑ: «Ζεστό» χρήμα σε εργαζόμενους συνταξιούχους – Επιστροφή εισφορών έως 17.266 ευρώ

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Τουλάχιστον 1,77 εκατ. ευρώ μοιράστηκαν σε 491 δικαιούχους για υπερβάλλουσες κρατήσεις στον ειδικό πόρο απασχόλησης – Πώς έγιναν οι συμψηφισμοί με οφειλές και ποιοι παίρνουν σειρά.
Σε σημαντικές επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών προχώρησε ο e-ΕΦΚΑ, δικαιώνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους συνταξιούχους που είχαν καταβάλει μεγαλύτερα ποσά από αυτά που τους αναλογούσαν για τον ειδικό πόρο απασχόλησης.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικό ποσό ύψους 1.774.093,27 ευρώ πιστώθηκε στους λογαριασμούς 491 εργαζόμενων συνταξιούχων, οι οποίοι υπέβαλαν τη σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Φορέα έως τις 24 Ιουλίου 2026.
Μέσος όρος επιστροφής: Η μέση ενίσχυση που προέκυψε διαμορφώνεται στα 3.613 ευρώ ανά δικαιούχο.
Ανώτατο ποσό (Πλαφόν): Η μεγαλύτερη επιστροφή που καταγράφηκε άγγιξε το ποσό-μαμούθ των 17.266,16 ευρώ.
Περίοδος αιχμής: Τα ποσά αφορούν κρατήσεις για την απασχόληση των ετών 2024 και 2025.
Η καταβολή συμπεριέλαβε τόσο συνταξιούχους χωρίς χρέη όσο και οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ. Ωστόσο, για όσους διατηρούσαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τον Φορέα (ρυθμισμένες ή μη), διενεργήθηκε αυτόματος συμψηφισμός. Το εναπομείναν καθαρό ποσό –εφόσον προέκυψε θετικό υπόλοιπο– πιστώθηκε στη συνέχεια στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Η διαδικασία δεν σταματά εδώ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τις 25 Ιουλίου 2026 και μετά. Όσοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι υπέβαλαν μεταγενέστερα την αίτησή τους, θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη καταβολή, με την ίδια ακριβώς διαδικασία συμψηφισμού και πιστώσεων.
Ο ειδικός πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ θεσπίστηκε με το νέο πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων (κατάργηση του “πέναλτι” 30% στη σύνταξη) και καταβάλλεται επιπλέον των τακτικών ασφαλιστικών εισφορών:
Η επιστροφή χρημάτων προκύπτει κυρίως στις περιπτώσεις όπου ο συνταξιούχος διατηρεί παράλληλη απασχόληση (π.χ. και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας) ή όταν οι κρατήσεις υπερέβησαν το ανώτατο μηνιαίο πλαφόν που ορίζει ο νόμος (ίσο με το 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης σε ετήσια βάση). Σε αυτές τις περιπτώσεις, το «πλεόνασμα» επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
Παράλληλα, με νέα απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων για τη μόνιμη ενίσχυση/επίδομα των 30 ευρώ.
Στους δικαιούχους της ενίσχυσης προστίθενται πλέον και οι εν ενεργεία απασχολούμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους το επίδομα τετραπληγίας-παραπληγίας καταβάλλεται είτε ατομικά για τους ίδιους, είτε για προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους που πάσχουν από τις εν λόγω νόσους. Η ρύθμιση αυτή αποκαθιστά μια ισότητα μεταχείρισης για τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα που αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα αναπηρίας.
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