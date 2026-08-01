Εφιαλτική νύχτα στη Βοιωτία: Η φωτιά πέρασε στην Αττική – Απεγκλωβισμοί στο Πόρτο Γερμενό, αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, καίγονται σπίτια – Η εικόνα στα άλλα μέτωπα

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Δραματικές ώρες εκτυλίχθηκαν στη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στον Άγιο Βασίλειο πέρασε ανεξέλεγκτη προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση, ενώ μετά τις 5 ξεκίνησε νέα επιχείρηση του Λιμενικού για την απομάκρυνση πολιτών από την παραλία. Τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν καεί, την ώρα που 325 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τα δύο μεγάλα μέτωπα υπό εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στο Πόρτο Γερμενό με τις φλόγες να έχουν φτάσει κοντά στα πρώτα σπίτια και τους πυροσβέστες να έχουν στήσει γραμμή άμυνας στο Προσήλι για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Μηνύματα μέσω 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό και στον Μύτικα Αττικής καλώντας τους να απομακρυνθούν από αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πόρτο Γερμενό της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής κατευθυνθείτε προς το Λιμάνι του Πόρτο Γερμενό. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μύτικας της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Ψάθα και Αλεποχώρι», αναφέρουν.

Πριν από λίγο εστάλη νέο μήνυμα για απομάκρυνση από την Ψάθα Αττικής. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ψάθα της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς το Αλεποχώρι.

Στις 05:12 τα ξημερώματα του Σαββάτου εστάλη νέο μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Δομβραίνας Βοιωτίας, με την εντολή να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη λόγω της δασικής πυρκαγιάς.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δομβραίνα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, απομακρυνθείτε προς Θίσβη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

Τα μέτωπα στη Βοιωτία, στο Καλαμάκι και την Ξηρονομή, είναι σε εξέλιξη, έχοντας κάψει στο πέρασμά τους ελαιόδεντρα, δάσος, και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά και στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, όπου εκτυλίχθηκαν δραματικές σκηνές με την απομάκρυνση των κατοίκων μέσω θαλάσσης και ενώ τα μποφόρ δυσχέραιναν την επιχείρηση.

Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές στην Κάρυστο, στην Αχαϊα και το Κομπότι Άρτας, στις οποίες οι πυροσβέστες έδωσαν μεγάλη μάχη μέχρι να τις οριοθετήσουν.

Μεγάλες διαστάσεις πήρε και η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην Περιφερειακή Αιγάλεω ενώ εστάλη 112 για απομάκρυνση των κατοίκων σε Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου. Το μέτωπο παρουσίαζε βελτιωμένη εικόνα αργά το απόγευμα, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθούν ασθενείς από το Δαφνί που παρουσίασαν προβλήματα.

Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες στο Φίχτι Αργολίδας και στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας.

Για ακόμη ένα 24ωρο, το τρίτο κατά σειρά, συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης στο Ρέθυμνο, μετά το νέο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Ασώματου, όπου τις τελευταίες ώρες σημειώνονται νέες αναζωπυρώσεις και στέλνονται διαδοχικά μηνύματα για εκκενώσεις οικισμών.

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