Αδιαφάνεια και δημοσιονομικός χώρος

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Όταν γίνεται η οποιαδήποτε συζήτηση για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της ευρύτατης μάζας του λαού, από τους οικονομικά αδύναμους έως την μεσαία τάξη, η κυβέρνηση κραδαίνει το δόρυ της έλλειψης δημοσιονομικού χώρου.
Η επιχειρηματολογία για την έλλειψη δημοσιονομικού χώρου θεωρεί ως δεδομένο ότι όλα βαίνουν καλώς στην κρατική λειτουργία και ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εξοικονόμησης πόρων που με την σειρά τους θα κάνουν καλύτερη την ζωή των πολλών.
Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα;
Πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χάνονται κάθε χρόνο και καταλήγουν στις τσέπες επιτηδείων ή ισχυρών μέσω τις αδιαφάνειας στους τομείς των έργων, των προμηθειών, της ενέργειας, των καυσίμων, των εφοδιαστικών αλυσίδων. κοκ.
Στους τομείς των δημοσίων έργων και των προμηθειών που έχω γνώση, η κατασπατάληση των δημοσίων πόρων γίνεται με:
Η ανάγνωση των στοιχείων δείχνει ότι μέσω της αδιαφάνειας και της κακοδιαχείρισης σε αυτούς τους τομείς χάνεται ετησίως ποσό που ξεπερνάει το μισό δισ. ευρώ.
Υπάρχουν τρόποι να ελαχιστοποιηθεί η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και να γίνει αύξηση επιδόματος αλληλεγγύης ή 13η σύνταξη;
Προφανώς ναι, με την θεσμοθέτηση μέτρων όπως:
Αντίστοιχες θεσμικές παρεμβάσεις οφείλουν να κατατεθούν και να πραγματοποιηθούν και στις υπόλοιπες κατηγορίες που αναφέρθηκαν.
Η κυβέρνηση οφείλει να εξαντλήσει το νομικό οπλοστάσιό της ώστε να μην υπάρχουν αδιαφανείς σπατάλες και μετά να μας κουνάει το δάχτυλο για λαϊκισμό ή δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
* Ο Φώτης Αλεξάκος είναι, πρώην Νομάρχης και Δήμαρχος Καρδίτσας
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