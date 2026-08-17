search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08.2026 10:41
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2026 09:59

Ο Weeknd» παραμένει… Weeknd!

17.08.2026 09:59
Weeknd

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Weeknd επιβεβαίωσε επίσημα ότι τελικά δεν θα αποσύρει το εμβληματικό του καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο.

Ο καλλιτέχνης από το Τορόντο -γεννημένος ως Abel Tesfaye- απευθύνθηκε στο πλήθος σε πρόσφατη ζωντανή συναυλία για να διευκρινίσει ότι σκοπεύει να διατηρήσει ζωντανή την μακροχρόνια περσόνα του.

Κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Στοκχόλμη ανέφερε ότι δοκίμασε να την αποσύρει: «Δεν θα εξαφανιστώ ποτέ. Το αγαπώ αυτό τόσο πολύ για να εξαφανιστώ ποτέ. Δοκίμασα λίγο την απόσυρση και δεν μου αρέσει το πώς νιώθω. Θα είμαι εδώ για πάντα μαζί σας».

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί απόκλιση από προηγούμενες δηλώσεις όπου ο Tesfaye ανήγγειλε την ολοκλήρωση της πορείας του ως The Weeknd γύρω από την εποχή του Hurry Up Tomorrow.

Σε συνέντευξή του στο Variety είχε αναφέρει ότι η μετάβαση στο πραγματικό του όνομα θα διευκόλυνε την επεκτατική του πορεία στην υποκριτική και σε άλλα μέσα, ειδικά αφού ένιωσε ότι είχε κατακτήσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον χαρακτήρα.

Ο δισταγμός ξεκίνησε αρχικά μετά από μια δύσκολη συναυλία στο στάδιο SoFi, όπου η απώλεια της φωνής του προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την έξοδο από την περσόνα στο αποκορύφωμά της. Ωστόσο, ο Καναδός τραγουδιστής επιβεβαίωσε πλέον τη δέσμευσή του στο όνομα αυτό για το άμεσο μέλλον.

Διαβάστε επίσης:

Brian May: Η γκάφα του Meta ΑΙ και το ξέσπασμα του κιθαρίστα των Queen για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Cate Blanchett – Nina Hoss: Μαζί στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου με το «Electra/Persona»

Hayden Panettiere: Νεκρή στα 36 της η διάσημη ηθοποιός των «Heroes», «Nashville» και «Scream»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
podosfairikes metagrafes
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα τρομερά μωρά του ελληνικού ποδοσφαίρου κατακτούν την Ευρώπη: Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας και μία γενιά που υπόσχεται πολλά

livathinou_anna
MEDIA

Άννα Λιβαθυνού: Το ρεπορτάζ που δεν θα ξεχάσει ποτέ

nd new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Traffic στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ – Πολλοί ελπίζουν, αλλά οι θέσεις λίγες

ALPHA -mia-gynaika
MEDIA

Τάση για σειρές με άρωμα Τουρκίας τη σεζόν 2026/2027

spider-man_1708_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Spider-Man: Brand New Day»: Σαρώνει το box office με 2 δισ. δολάρια σε 21 ημέρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samarina panygiri
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαρίνα: Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον «Τρανό Χορό» - Σδούκου, Χαρακόπουλο και Γκιουλέκα 

ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

almyriki xania
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ταβέρνα στα Χανιά η οικογένεια Μητσοτάκη για την γιορτή της Μαρέβας

konstantelias 1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Από τα ματωμένα γόνατα στα πάρκα του Βόλου και το «όχι» στη Μπαρτσελόνα στη  Ντόρτμουντ

Kyriakos-Mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση: Η αντεπίθεση για το 30%, ο σταθμός της ΔΕΘ και οι νέοι πονοκέφαλοι – Το σχέδιο Μητσοτάκη ενόψει εκλογών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.08.2026 10:41
podosfairikes metagrafes
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα τρομερά μωρά του ελληνικού ποδοσφαίρου κατακτούν την Ευρώπη: Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας και μία γενιά που υπόσχεται πολλά

livathinou_anna
MEDIA

Άννα Λιβαθυνού: Το ρεπορτάζ που δεν θα ξεχάσει ποτέ

nd new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Traffic στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ – Πολλοί ελπίζουν, αλλά οι θέσεις λίγες

1 / 3