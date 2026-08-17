Ο Weeknd» παραμένει… Weeknd!

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Ο Weeknd επιβεβαίωσε επίσημα ότι τελικά δεν θα αποσύρει το εμβληματικό του καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο.

Ο καλλιτέχνης από το Τορόντο -γεννημένος ως Abel Tesfaye- απευθύνθηκε στο πλήθος σε πρόσφατη ζωντανή συναυλία για να διευκρινίσει ότι σκοπεύει να διατηρήσει ζωντανή την μακροχρόνια περσόνα του.

Κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Στοκχόλμη ανέφερε ότι δοκίμασε να την αποσύρει: «Δεν θα εξαφανιστώ ποτέ. Το αγαπώ αυτό τόσο πολύ για να εξαφανιστώ ποτέ. Δοκίμασα λίγο την απόσυρση και δεν μου αρέσει το πώς νιώθω. Θα είμαι εδώ για πάντα μαζί σας».

The Weeknd has talked about changing his stage name for years. Now he might not change it at all. https://t.co/tHtPwtDgJ6 — Entertainment Weekly (@EW) August 11, 2026

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί απόκλιση από προηγούμενες δηλώσεις όπου ο Tesfaye ανήγγειλε την ολοκλήρωση της πορείας του ως The Weeknd γύρω από την εποχή του Hurry Up Tomorrow.

Σε συνέντευξή του στο Variety είχε αναφέρει ότι η μετάβαση στο πραγματικό του όνομα θα διευκόλυνε την επεκτατική του πορεία στην υποκριτική και σε άλλα μέσα, ειδικά αφού ένιωσε ότι είχε κατακτήσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον χαρακτήρα.

Ο δισταγμός ξεκίνησε αρχικά μετά από μια δύσκολη συναυλία στο στάδιο SoFi, όπου η απώλεια της φωνής του προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την έξοδο από την περσόνα στο αποκορύφωμά της. Ωστόσο, ο Καναδός τραγουδιστής επιβεβαίωσε πλέον τη δέσμευσή του στο όνομα αυτό για το άμεσο μέλλον.

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