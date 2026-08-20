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20.08.2026 08:52

Θρίλερ στο Οχάιο: Αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς μπροστινό τροχό

20.08.2026 08:52
oxaio new

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Θρίλερ που έκοβε την ανάσα εξελίχθηκε σε αεροδρόμιο του Οχάιο των ΗΠΑ. Ενα ιδιωτικό τζετ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση χωρίς μπροστινό τροχό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης του Οχάιο, ο μπροστινός τροχός του αεροσκάφους παρουσίασε βλάβη και ο πιλότος προσγείωσε το τζετ κρατώντας τη μύτη ψηλά και χρησιμοποιώντας μόνο τους πίσω τροχούς.

Το αεροπλάνο τύπου Cessna Citation της εταιρίας NetJets απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον, όταν ξαφνικά κόλλησε ο μπροστινός τροχός προσγείωσης.

Παρ’ όλα αυτά ο πιλότος κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Akron-Canton, στο Οχάιο.

Βίντεο από το αεροδρόμιο καταγράφει τη στιγμή που οι πίσω τροχοί προσγείωσης του ιδιωτικού τζετ αγγίζουν το έδαφος, ενώ ταυτόχρονα ο πιλότος καταφέρνει να διατηρήσει τη μύτη του αεροσκάφους ψηλά, χωρίς να ακουμπήσει τον αεροδιάδρομο, αποτρέποντας έτσι την πιθανότητα έκρηξης ή ατυχήματος.

«Άνοιξα τον ασύρματό μου και από ό,τι άκουσα, ο πιλότος ακολούθησε τη λίστα ελέγχου έκτακτης ανάγκης για να κατεβάσει το σύστημα προσγείωσης, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά δεν κατάφερε να το κατεβάσει και αποφάσισε να προσγειωθεί. Όπως βλέπετε στο βίντεο, έκανε εξαιρετική δουλειά», τόνισε ένας έμπειρος πιλότος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά και κατέγραψε το περιστατικό.

Μόλις το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε με ασφάλεια, έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής και η ομάδα έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου.

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ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 10:22
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