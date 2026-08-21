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21.08.2026 13:03

Τσουκαλάς: Μοιράζει «καθρεφτάκια» η κυβέρνηση που λεηλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες

21.08.2026 13:03
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«Αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λεηλάτησε το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών με την τεκμαρτή φορολόγηση που οριζόντια επέβαλε, τώρα δηλώνει έτοιμη να μειώσει τα τεκμήρια, λες και δεν είναι αυτή που τα θεσμοθέτησε». Με αυτό τον τρόπο σχολίασε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο News24/7 ενόψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Προφανώς, ο κ. Μαρινάκης νομίζει πως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι τρώνε κουτόχορτο. Αλλιώς δεν εξηγείται τόσο θράσος», αναφέρει αρχικά ο κ. Τσουκαλάς.

Και συνεχίζει: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κυνήγησε ανελέητα το ελεύθερο επάγγελμα και τη μεσαία τάξη, υπερφορολογώντας τα τόσο με την τεκμαρτή φορολόγηση όσο και με τον συνδυασμό ακρίβειας- υψηλής έμμεσης φορολογίας που επέβαλε στην αγορά.

Και επειδή θέλουν να παρουσιάζονται ως υπεύθυνοι και ειλικρινείς, μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να μας πει σε ποια σελίδα του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας το 2023 ήταν η τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών γιατί δεν το βρίσκουμε πουθενά».

«Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα», καταλήγει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

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