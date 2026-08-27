Γαλάζιες εξορμήσεις με στόχο Σαμαρά και Βελόπουλο, το προεκλογικό… Μπόλιγουντ, οι μετρήσεις του Μαραντζίδη και οι μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

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Καλημέρα σας

Το πλάνο των εξορμήσεων που θα κάνουν οι υπουργοί από Δευτέρα στη Βόρεια Ελλάδα είναι μαθαίνω έτοιμο και στις τελευταίες λεπτομέρειές του και διευθετούνται τα διαδικαστικά.

Μαξίμου και Πειραιώς είναι σε συντονισμό και ο χάρτης της… εκστρατείας έγινε ανάλογα με τα έργα και τις εκκρεμότητες που έχει κάθε υπουργός στις διάφορες περιοχές.

Έτσι ώστε να προβληθούν ή να προχωρήσουν έργα, να ακουστούν αιτήματα και επιπλέον να ξεδώσουν οι ψηφοφόροι της ΝΔ, που τα έχουν μαζεμένα για την κυβέρνησή τους.

Οι πραγματικοί στόχοι της εξόρμησης όμως έχουν… ονόματα: Κυριάκος Βελόπουλος και Αντώνης Σαμαράς!

Ο πρώτος είναι ήδη ισχυρός στη Βόρεια Ελλάδα – σε πολλούς νομούς με άνετο διψήφιο ποσοστό.

Ο δεύτερος θεωρείται ότι θα έχει μεγάλη απήχηση από τη Λάρισα και πάνω με το νέο κόμμα του.

Καλά το σκέφτονται – και το φοβούνται λοιπόν στη ΝΔ.

Ο εκβιασμός με τα ψηφοδέλτια

Ειδικά τώρα για τον Σαμαρά, το κυβερνητικό άγχος έχει να κάνει και με τα ψηφοδέλτια της ΝΔ.

Οι έμπειροι γαλάζιοι παράγοντες σε Πειραιώς και Μαξίμου αντιλαμβάνονται πως ο πρώην πρωθυπουργός περιμένει τα «κοψίματα» στελεχών που θα γίνουν στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, ώστε να επιδοθεί σε μεταγραφικό κρεσέντο.

Όπερ σημαίνει ότι αν οι επιλογές για τις γαλάζιες λίστες δεν είναι χειρουργικά ορθές, τότε το νέο κόμμα θα κάνει… πάρτι.

Αφήστε που το έχουν καταλάβει πολλά τοπικά στελέχη της ΝΔ και… εκβιάζουν «ή μπαίνω το ψηφοδέλτιο ή πάω Σαμαρά».

Μετρήσεις

Το Μαξίμου ξεκίνησε λέει τα… focus group – δηλαδή τα σταμάτησε ποτέ; – για να δει πώς θα ξεκινήσει η νέα σεζόν και να προσδιοριστούν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που θα αποφέρουν δημοσκοπικά κέρδη.

Την ίδια ώρα, τις μετρήσεις άρχισαν με τα δικά τους «συστήματα» και το ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ. Το ΠΑΣΟΚ επειδή θέλει να είναι έτοιμο, ψυχολογικά και πολιτικά, στην περίπτωση που χάνει οριστικά τη δεύτερη θέση.

Και η ΕΛΑΣ για να δει εάν κινδυνεύει με το φαινόμενο «κολλημένη βελόνα» και πώς θα προσεγγίσει το 20%.

Επειδή όμως μαθαίνω ότι μετρήσεις κάνει για την ΕΛΑΣ και ο Νίκος Μαραντζίδης, καλό είναι αυτή τη φορά ο Τσίπρας να μην πέσει στην παγίδα α λα Βερναρδάκη 2023… Και ο νοών νοείτω…

Η… μάστιγα των 55+

Περιμένω με αγωνία το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ. Είμαι σίγουρος ότι οι συνεργάτες του το έχουν επεξεργαστεί εξαντλητικά και με ευρηματικότητα. Να μην αρχίσει δηλαδή να λέει πάλι αυτά τα περί φορολόγησης των… γρήγορων σκαφών και των… μεγάλων αυτοκινήτων.

Κυρίως όμως περιμένω να δω τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα όχι μόνο για τους νέους και το δυναμικό κοινό που λέμε, αλλά και τους 55+.

Ακριβώς εκεί δηλαδή που πονάει το κόμμα του, αλλά και στις ηλικίες οι οποίες εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές – είναι κάπου το μισό εκλογικό σώμα αυτή η ηλικιακή ζώνη.

Συντηρητικό κοινό και δύσκολο…

Ανατολή

Από την άλλη, ακριβώς επειδή είναι συντηρητικό το κοινό αυτό, έχει και τις δυσκολίες του για τον Μητσοτάκη.

Οι μετρήσεις που έχει το Μαξίμου εδώ και μήνες δείχνουν ότι η ελληνική κοινωνία – ειδικά αυτές οι ηλικίες, αλλά και η επαρχία, ήτοι… η βαθιά Ελλάδα – δεν έχουν ακόμα χωνέψει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Κι όμως θα πει κάποιος, αλλά έτσι είναι. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει καν να το συζητάει αυτό, αλλά τώρα με την έλευση του Αντώνη Σαμαρά ίσως εξετάσει κάποια ιδέα κατευνασμού…

Στη Δύση ανήκομεν που έλεγε κι ο Καραμανλής, αλλά η Ανατολή δεν φεύγει…

Οι… «Νόλαν» και στο βάθος… Μπόλιγουντ

Δεν την έχει δει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας… «Κρίστοφερ Νόλαν» ή «Μάρτιν Σκορτέζε».

Μετά τον πρώην πρωθυπουργό με την… τριλογία από ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους, σειρά βίντεο ετοιμάζουν και από Μαξίμου για να… οπτικοποιήσουν λέει, τα έργα που έγιναν με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Δεν θα μείνει τούβλο που να έχει μπει και να μην το δούμε στα βίντεο αυτά, όπως μου το μετέφεραν.

Φοβάμαι ότι ενώ προσπαθούν να το κάνουν… Χόλιγουντ το προεκλογικό παίγνιο, θα διολισθήσουν σε… Μπόλιγουντ.

Μεταγραφές ΠΑΣΟΚ

Εντός των ημερών ανακοινώνονται οι πρώτες μεταγραφές βουλευτών από το νέο κύμα, που έχει ετοιμάσει το ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να μπει δυναμικά στη νέα σεζόν και κάποιες ανακοινώσεις θα γίνουν πιθανότατα πριν την 3η Σεπτέμβρη.

Βουλευτές, όπως ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Νίνα Κασιμάτη είναι… καθ’ οδόν, ενώ η Χαριλάου θα ήθελε και άλλους όπως η Γιώτα Πούλου, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα χειριστεί την υπόθεση με την Θεοδώρα Τζάκρη.

Τα διυλιστήρια κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους

Στο περίμενε παραμένει η αγορά καυσίμων για το τι θα κάνουν Motor Oil και HELLENiQ ENERGY μετά τις 31 Αυγούστου. Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο εταιρείες δεν έχει αποφασίσει να παρατείνει τις εκπτώσεις που ισχύουν σε βενζίνη και ντίζελ, με τις όποιες αποφάσεις να παραπέμπονται στις επόμενες ημέρες.

Το θέμα μόνο αδιάφορο δεν είναι. Σήμερα τα διυλιστήρια προσφέρουν έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης προστίθεται και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών.

Εάν τα διυλιστήρια δεν συνεχίσουν, από τον Σεπτέμβριο θα χαθεί ένα σημαντικό μέρος της σημερινής προστασίας στην αντλία, ακόμη και στην περίπτωση που το Δημόσιο παρατείνει τη δική του παρέμβαση. Και κάπως έτσι, το βλέμμα στρέφεται ξανά στις διοικήσεις των δύο ομίλων.

Οι short μειώνουν σταδιακά τα στοιχήματα στη Metlen

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στις κινήσεις των short γύρω από τη Metlen. Τα τελευταία στοιχεία της βρετανικής FCA δείχνουν νέα αποκλιμάκωση των καθαρών ανοικτών θέσεων, με την Aggregated Net Short Position να υποχωρεί στο 8,74% του μετοχικού κεφαλαίου, από 8,84% στις 21 Αυγούστου.

Μπορεί η διαφορά να φαίνεται μικρή, αλλά μεταφράζεται σε κλείσιμο θέσεων που αντιστοιχούν σε 143.426 μετοχές. Περισσότερο ενδιαφέρον έχει η μεγαλύτερη εικόνα: στις 4 Αυγούστου η συνολική short έκθεση βρισκόταν στο 9,65%.

Έκτοτε έχει περιοριστεί κατά 0,91 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή κατά περισσότερες από 1,2 εκατ. μετοχές. Και το σημαντικό είναι ότι η υποχώρηση είχε αρχίσει πριν ακόμη ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της 6ης Αυγούστου. Οι short παραμένουν, αλλά σταδιακά μαζεύουν μέρος των στοιχημάτων τους.

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