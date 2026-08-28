Η κοροϊδία με τη ΔΕΘ, οι κακές ιδέες για patriot και… τεκμήρια, οι προβλέψεις του κουβά, η μάχη της Έλενας και παρέμβαση Νικήτα, και τέλος στο έκτρωμα του badminton

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Καλημέρα

Την επόμενη εβδομάδα ΔΕΘάχουμε να λέμε τίποτε άλλο παρά να μετράμε τα εκατοντάδες εκατομμύρια, που θα «μοιραστούν» και θα φτάσουν στην τσέπη μας, όσα και όπως έφτασαν την προηγούμενη χρονιά!

Μια και άρχισα με την ΔΕΘ, να πω ότι με αφορμή τα 100 της χρόνια, ας αλλάξει το μοντέλο, γιατί μόνο διεθνής δεν είναι!

Αν μείνει ως έχει, ας ονομαστεί «ΕΛΕΔΟ»( Ελληνική Έκθεση Δημοσίων Οργανισμών)

Μη κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας!

Μία κακή ιδέα…

Αυτή η ιδέα να στείλουμε πυροβολαρχία με Patriot στη Σαουδική Αραβία, ήταν σαφές εξ αρχής ότι δεν επρόκειτο για καλή ιδέα. Τώρα λοιπόν μετά το «σύμφωνο της Μέκκας» εκφράστηκε η βούληση από το υπουργείο Άμυνας να τις φέρουμε πίσω, αλλά μας χρωστάνε και 6 εκατομμύρια οι Σαουδάραβες. Δεν το λες αυτό επιτυχία για τον Νίκο Δένδια και μετέπειτα για το OK από το Μαξίμου.

… και άλλη μία χειρότερη

Αφού ο Μητσοτάκης σε αρκετά πράγματα στο τέλος τον Κωστή Χατζηδάκη ακούει, ή τελοσπάντων δεν θέλει να τον στεναχωρεί, γιατί δεν τον βάζει επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, προκειμένου να αποφεύγει και δυσαρέσκειες από συναδέλφους του που τους αδειάζει χωρίς λόγο, χάριν του αγώνα για ψηφοθηρία στον βόρειο τομέα;

Καταλαβαίνω την αγωνία του Κωστή, αλλά και η κυβέρνηση δεν μπορεί να πληρώνει τα λάθη του (τεκμήρια), τα οποία μάλιστα δεν δείχνει και κάποια σοβαρή διάθεση να τα διορθώσει.

Ήταν που ήταν χείριστη η ιδέα με τα τεκμήρια, αντιδρώντας τώρα στη λύση του προβλήματος, το κάνει χειρότερο…

Οι… προβλέψεις και ο… κουβάς

Διαβάζω εδώ και καιρό κάποιες στήλες αξιόλογων συναδέλφων κλπ, κλπ, οι οποίοι έγραφαν ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στο τέλος Σεπτεμβρίου σε εκλογές, – πήγαν κουβά -, ότι τον Ιούλιο θα εξαγγείλει το κόμμα ο Σαμαράς, – πήγαν επίσης κουβά -, ότι πριν την ΔΕΘ θα γίνει μίνι ανασχηματισμός, – εκεί πήγαν φουλ κουβά, να επιμένουν τώρα ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές των Βαΐων! Των Βαΐων; Και αν μετά από μια βδομάδα χρειαστεί να του πουν ορισμένοι… σταύρωσον σταύρωσον αυτόν;;

Ας είναι, πάντως πάλι στον… κουβά θα πάνε.

Η μάχη για την Ελένη – του ΣΥΡΙΖΑ, όχι της Τροίας

Η ιδέα της Κουμουνδούρου να προτείνει την Έλενα Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής, αποδείχθηκε τελικά ευφυής. Το λέω με την προϋπόθεση ότι οι πιο έμπειροι και… διαβολικά σκεπτόμενοι εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν πράγματι εκτιμήσει και πιθανολογήσει ότι η ΝΔ δεν θα ψήφισε την βουλευτή. Και κάπως έτσι, θα πετύχαινε – όπως και πετυχαίνει ως φαίνεται – ο ΣΥΡΙΖΑ να αναδειχθεί σε δυναμικό πόλο της αντιπολίτευσης.

Δεν είναι ότι η κυβέρνηση έχει τόοοοσο τρομερό πρόβλημα με την Ακρίτα – που όντως έχει μεγάλο. Σε άλλες συνθήκες ίσως να την ψήφιζε.

Είναι ότι ενισχύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ στα μάτια του αριστερού κοινού, πετυχαίνει την έμμεση αποδυνάμωση του Αλέξη Τσίπρα.

Αρνούμενη την ψήφο, δίνει πεδίο δόξης στη Δούρου, τον Πολάκη, τον Παππά να… ξεσαλώσουν – και δικαίως να λένε ότι ενοχλούν την κυβέρνηση και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει μασίφ αριστερή δύναμη, όχι όπως ο Τσίπρας, που έκανε κατά το κέντρο!

Παρέμβαση Κακλαμάνη

Να σας πω και για την παρασκηνιακή, θεσμική ωστόσο, κίνηση του Νικήτα Κακλαμάνη στο μέτωπο με την Ακρίτα.

Ο πρόεδρος της Βουλής μίλησε στο τηλέφωνο με τη Ρένα Δούρου και την ενημέρωσε ότι θα πάει όσο μπορεί αργότερα (την ερχόμενη Τετάρτη) την εκλογή αντιπροέδρου. Έτσι ώστε εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει χρόνο να ξανασκεφτεί το θέμα και να προτείνει κάποιο άλλο βουλευτή του, να έχει το περιθώριο να το κάνει.

Πάντα μετριοπαθής ο πρόεδρος σε αυτά, θέλησε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για συναίνεση.

Κατά τα φαινόμενα όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην αρχική του θέση.

Δούκας και Δένδιας απάλλαξαν το Γουδή από το έκτρωμα του badminton

Μπορεί να του λένε κατά καιρούς του Χάρη Δούκα ότι ασχολείται αρκετά – έως πολύ – με τα του ΠΑΣΟΚ, αλλά ο Δήμος της Αθήνας παραμένει προτεραιότητα. Και μάλιστα με σοβαρά αποτελέσματα, όπως φάνηκε στην υπόθεση του badminton. Μία ολυμπιακή εγκατάσταση που έπρεπε να «λυθεί» μετά τους αγώνες, έμεινε «αμανάτι» για κάποιους αδιευκρίνιστους λόγους, να στοιχειώνει μία περιοχή, που προορίζεται για ένα τεράστιο πάρκο. Και αποδείχθηκε ότι χρειαζόταν απλά η πολιτική βούληση από το δήμο της Αθήνας και η γρήγορη κίνηση από το υπουργείο Άμυνας, που ανέλαβε τα της κατεδάφισης. Δούκας και Δένδιας επικοινώνησαν την Πέμπτη το πρωί – η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης! – και οι μπουλντόζες μπήκαν το απόγευμα της… Πέμπτης.

Όταν οι πολιτικοί θέλουν, το κράτος μπορεί, είναι το επιμύθιον…

Ο ΟΛΠ κοιτάζει πλέον πέρα από Πειραιά

Μια αλλαγή καταστατικού μπορεί να μοιάζει τυπική υπόθεση, αλλά στην περίπτωση του ΟΛΠ κρύβει αρκετό επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 99,94% τις αλλαγές που δίνουν στην εταιρεία μεγαλύτερη ευχέρεια να αναπτύσσει δραστηριότητες πέρα από τα γεωγραφικά όρια του λιμανιού του Πειραιά. Στο κάδρο μπαίνουν πλέον άλλα λιμάνια, επενδύσεις και, κυρίως, τα logistics, ακόμη και μέσω δημιουργίας ή συμμετοχής σε θυγατρικές.

Με άλλα λόγια, η COSCO φαίνεται ότι δεν βλέπει πλέον τον ΟΛΠ αποκλειστικά ως το μεγάλο λιμάνι της χώρας, αλλά ως πιθανό όχημα για ευρύτερη ανάπτυξη. Και εδώ αρχίζουν τα ενδιαφέροντα: ποιες ευκαιρίες εξετάζονται, πού και με ποιους; Η καταστατική πόρτα, πάντως, άνοιξε. Μένει να φανεί ποιος θα περάσει πρώτος από αυτήν.

Η Ροδούλα ψήνει επένδυση και πιθανό deal

Μπορεί η Ροδούλα να είναι περισσότερο γνωστή για τα προϊόντα ζύμης, όμως αυτή την περίοδο φαίνεται ότι «ζυμώνει» κάτι πολύ μεγαλύτερο σε επιχειρηματικό επίπεδο. Η εταιρεία έδωσε το πράσινο φως σε επένδυση 41,56 εκατ. ευρώ για νέα πολυώροφη παραγωγική και αποθηκευτική εγκατάσταση, επιδιώκοντας την υπαγωγή του σχεδίου στις «Στρατηγικές Επενδύσεις 2».

Το πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται λίγο πιο πίσω από τις γραμμές του επενδυτικού σχεδίου. Στο τραπέζι υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης και μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, εξέλιξη που αφήνει ανοιχτή την πόρτα για είσοδο επενδυτικού fund.

Αν αυτό τελικά προχωρήσει, δεν θα πρόκειται απλώς για χρηματοδότηση μιας νέας μονάδας. Θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση για την εταιρεία και πιθανότατα έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα επιχειρηματικών deals που αλλάζουν σταδιακά τον χάρτη της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων.

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