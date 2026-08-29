CrediaBank: Νέα τριετής συλλογική σύμβαση με κατώτατο μεικτό μισθό έως τα 1.600 ευρώ για εργαζομένους

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε ένα ενιαίο πλαίσιο αμοιβών, παροχών και εργασιακών σχέσεων περνά το προσωπικό της CrediaBank, μετά την υπογραφή της πρώτης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων της τράπεζας μετά τη συνένωση της Attica Bank με την πρώην Παγκρήτια Τράπεζα.

Η νέα ΕΣΣΕ έχει τριετή διάρκεια, από την 1η Απριλίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2029, και υπογράφηκε μεταξύ της διοίκησης της CrediaBank και των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων CrediaBank ΑΤΕ (ΠΑ.Σ.Ε.ΚΡΕ.Τ.) και του Συλλόγου Υπαλλήλων CrediaBank – Ιδρυτικού Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (Σ.Υ.C.B.).

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη ημέρα της τράπεζας, καθώς επιχειρεί να ενοποιήσει διαφορετικά εργασιακά καθεστώτα που προϋπήρχαν της συγχώνευσης και να δημιουργήσει κοινούς κανόνες για το προσωπικό του νέου τραπεζικού σχήματος.

Οι αλλαγές στις αποδοχές

Στον πυρήνα της νέας συλλογικής σύμβασης βρίσκεται η σταδιακή ενίσχυση των αποδοχών, με μεγαλύτερο βάρος στις χαμηλότερες μισθολογικές βαθμίδες.

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνεται η θέσπιση κατώτατου μεικτού μισθού έως τα 1.600 ευρώ, ενώ αλλάζει παράλληλα η αρχιτεκτονική των πρόσθετων αμοιβών.

Τα διαφορετικά επιχειρησιακά επιδόματα που ίσχυαν μέχρι σήμερα ενοποιούνται σε ένα κοινό Επιχειρησιακό Επίδομα, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος αμοιβών για τους εργαζομένους που προέρχονται από τις δύο τράπεζες.

Η ενοποίηση των όρων εργασίας αποτελεί ένα από τα ζητήματα που προέκυψαν μετά τη δημιουργία της νέας CrediaBank, καθώς η συνένωση δύο τραπεζικών οργανισμών δεν περιορίζεται στην επιχειρησιακή και τεχνολογική ενοποίηση, αλλά επεκτείνεται αναπόφευκτα και στις εργασιακές σχέσεις.

Περισσότερες οικογενειακές παροχές

Σημαντικό τμήμα της συμφωνίας αφορά τις κοινωνικές και οικογενειακές παροχές.

Ενισχύεται η οικονομική υποστήριξη για τη φροντίδα παιδιών και τη χρήση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ενώ προβλέπονται αυξημένες παροχές για γάμο και τοκετό. Πρόσθετη μέριμνα προβλέπεται για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Στο νέο πλαίσιο εντάσσεται επίσης η επιβράβευση της ακαδημαϊκής επίδοσης των παιδιών των εργαζομένων, ενώ διευρύνονται οι προβλέψεις για τη στήριξη ευάλωτων κατηγοριών προσωπικού.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και υγείας, ενώ η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία συνταξιοδοτικού προγράμματος για τους εργαζομένους.

Επεκτείνεται επίσης στο σύνολο του προσωπικού το πρόγραμμα αποταμίευσης για τα παιδιά, ώστε οι σχετικές παροχές να εφαρμόζονται πλέον με ενιαίους όρους στη νέα τράπεζα.

Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη

Ξεχωριστό κεφάλαιο της τριετούς σύμβασης αποτελεί η εκπαίδευση του προσωπικού και η δυνατότητα περαιτέρω επαγγελματικής εξέλιξης.

Η CrediaBank προβλέπει επιδότηση μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και πρόσθετες άδειες για εργαζομένους που πραγματοποιούν πανεπιστημιακές σπουδές, σε μία περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες του τραπεζικού κλάδου για νέες δεξιότητες αυξάνονται λόγω της ψηφιοποίησης και του μετασχηματισμού των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, εισάγεται ευέλικτο ωράριο προσέλευσης, ενώ στη σύμβαση ενσωματώνονται προβλέψεις για την ενίσχυση του θεσμικού διαλόγου μεταξύ διοίκησης και εκπροσώπων των εργαζομένων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, με τη νέα ΕΣΣΕ να υιοθετεί αρχή μηδενικής ανοχής απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές.

Η επόμενη ημέρα μετά τη συνένωση

Η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, χαρακτήρισε την πρώτη ενιαία συλλογική σύμβαση σημαντικό βήμα για τη δημιουργία κοινής κατεύθυνσης μετά τη συνένωση, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη της τράπεζας συνδέεται άμεσα με τους εργαζομένους και τις προοπτικές εξέλιξής τους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Ε.ΚΡΕ.Τ., Ιωάννης Δραμουντάνης, σημείωσε ότι η συμφωνία προέκυψε μέσα από διαπραγμάτευση και περιλαμβάνει οικονομικές και θεσμικές βελτιώσεις, με έμφαση στους χαμηλότερα αμειβόμενους και στις οικογένειες με μικρά παιδιά.

Ο πρόεδρος του Σ.Υ.C.B. και γενικός γραμματέας της ΟΤΟΕ, Αθανάσιος Σταθόπουλος, αναφέρθηκε από την πλευρά του στη γεφύρωση των αρχικών διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών και στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου οικονομικών και θεσμικών όρων εργασίας.

Η συμφωνία ολοκληρώνει έτσι ένα σημαντικό κομμάτι της εσωτερικής ενοποίησης της CrediaBank. Μετά τη συνένωση των δύο τραπεζών, το στοίχημα μεταφέρεται πλέον στην εφαρμογή ενός κοινού εργασιακού μοντέλου για το σύνολο του προσωπικού, σε μια περίοδο κατά την οποία η τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της.

Διαβάστε επίσης:

Allwyn: Άλμα 27% στα έσοδα με ώθηση από ψηφιακές δραστηριότητες και PrizePicks στο δεύτερο τρίμηνο

AlphaBank: Το FinQuest 2026 ανοίγει τις πόρτες του σε startups από ολόκληρη την Ευρώπη

EpsilonNet: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με άνοδο κερδών, επενδύσεις και σχέδια για νέες εξαγορές