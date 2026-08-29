Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ με ιστορικά χαμηλό περιθώριο και ζήτηση άνω των 2,5 δισ. ευρώ

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Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η πρώτη ομολογιακή έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές για το 2026, με το βιβλίο προσφορών να ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ για έκδοση 500 εκατ. ευρώ και την τράπεζα να επιτυγχάνει το χαμηλότερο πιστωτικό περιθώριο που έχει καταγράψει μέχρι σήμερα σε τίτλο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας.

Η συναλλαγή αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς πραγματοποιείται μετά την πλήρη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Πειραιώς από όλους τους οίκους αξιολόγησης, αποτυπώνοντας τη βελτιωμένη πρόσβαση της τράπεζας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Το νέο ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ και έχει διάρκεια έξι ετών, με δικαίωμα ανάκλησης από την τράπεζα στα πέντε χρόνια.

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 3 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Παράλληλα, η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Baa2» από τη Moody’s Ratings, δηλαδή να τοποθετηθεί εντός της επενδυτικής βαθμίδας.

Στα 90 μονάδες βάσης το spread

Το βασικό χαρακτηριστικό της έκδοσης ήταν η σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους σε σχέση με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης.

Το ομόλογο τιμολογήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 90 μονάδων βάσης πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο βάσης, όταν ο αρχικός στόχος είχε τοποθετηθεί στις 115-120 μονάδες βάσης.

Πρόκειται, σύμφωνα με την Πειραιώς, για το χαμηλότερο πιστωτικό περιθώριο που έχει πετύχει η τράπεζα σε έκδοση Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας. Παράλληλα, αποτελεί το χαμηλότερο spread που έχει καταγραφεί στην ελληνική αγορά για αντίστοιχη έκδοση και διάρκεια.

Το τελικό κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4%, ενώ η τιμή διάθεσης των τίτλων καθορίστηκε στο 99,902%.

Καθοριστικό ρόλο στην τελική τιμολόγηση έπαιξε η ζήτηση που εκδηλώθηκε από την επενδυτική κοινότητα. Οι συνολικές εντολές ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ζητούμενο ποσό των 500 εκατ. ευρώ να υπερκαλυφθεί περισσότερες από πέντε φορές.

Πάνω από 130 θεσμικοί επενδυτές

Στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν περισσότεροι από 130 θεσμικοί επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από το εξωτερικό.

Ειδικότερα, το 85% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, στοιχείο που αποτυπώνει τη διευρυμένη πρόσβαση της Πειραιώς σε επενδυτικά κεφάλαια εκτός της ελληνικής αγοράς.

Σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, η μεγαλύτερη ζήτηση προήλθε από τη Γαλλία, η οποία αντιπροσώπευσε το 24% της έκδοσης. Ακολούθησαν οι χώρες της περιοχής DACH –Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία– με ποσοστό 17% και οι χώρες της Benelux με 13%.

Ως προς το προφίλ των επενδυτών, το 55% των τίτλων κατευθύνθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων και το 25% σε τράπεζες. Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία απορρόφησαν το 16%, ενώ το υπόλοιπο 4% διατέθηκε σε άλλες κατηγορίες επενδυτών.

Η σύνθεση του βιβλίου προσφορών, σε συνδυασμό με την υπερκάλυψη της έκδοσης, επέτρεψε στην Πειραιώς να συμπιέσει το τελικό spread κατά 25-30 μονάδες βάσης σε σχέση με τις αρχικές ενδείξεις.

Πού θα κατευθυνθούν τα 500 εκατ. ευρώ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς της Πειραιώς.

Μέρος των εσόδων θα συμβάλει επίσης στην κάλυψη των απαιτήσεων MREL, δηλαδή του ευρωπαϊκού πλαισίου που υποχρεώνει τις τράπεζες να διατηρούν επαρκές απόθεμα ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων ώστε να μπορούν να απορροφήσουν ενδεχόμενες ζημιές σε περίπτωση εξυγίανσης.

Η συγκεκριμένη έξοδος αποτελεί την πρώτη έκδοση ομολόγου της Πειραιώς μέσα στο 2026 και ταυτόχρονα την πρώτη μετά την ολοκλήρωση του κύκλου αναβαθμίσεων που οδήγησε την τράπεζα στην επενδυτική βαθμίδα από το σύνολο των οίκων αξιολόγησης.

Ως από κοινού ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών ενήργησαν οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Natixis, Santander και UBS Investment Bank.

Η Ambrosia Capital και η Τράπεζα Πειραιώς είχαν τον ρόλο των από κοινού κύριων συντονιστών της έκδοσης, ενώ ως νομικοί σύμβουλοι της τράπεζας συμμετείχαν η A&O Shearman και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας.

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