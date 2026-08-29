ΔΕΘ: «Πακέτο για όλους» με το βλέμμα στις κάλπες – Οι υποσχέσεις και τα δημοσιονομικά όρια

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Με ένα «καλάθι» που επιχειρεί να χωρέσει σχεδόν τους πάντες ετοιμάζεται να ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται στον σχεδιασμό, μόνο που όσο μεγαλώνει ο κατάλογος των πιθανών δικαιούχων τόσο πιο δύσκολη γίνεται η εξίσωση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου.

Και αυτό γιατί η φετινή ΔΕΘ δύσκολα μπορεί να αποσυνδεθεί από την πολιτική συγκυρία. Με τις εκλογές του 2027 να πλησιάζουν, η κυβέρνηση θέλει από τη Θεσσαλονίκη να ανοίξει έναν πολύ μεγαλύτερο ορίζοντα από τον επόμενο προϋπολογισμό, παρουσιάζοντας ουσιαστικά έναν οικονομικό οδικό χάρτη έως το 2030.

Το ίδιο το κυβερνητικό επιτελείο επιμένει ότι δεν πρόκειται να μοιράσει χρήματα που δεν υπάρχουν. Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, έδωσε ήδη το στίγμα, υπογραμμίζοντας ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και επιχειρώντας να εμφανίσει τη δημοσιονομική αξιοπιστία ως βασικό διαχωριστικό στοιχείο των επικείμενων εξαγγελιών.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πόσα από όσα συζητούνται τις τελευταίες εβδομάδες θα μετατραπούν σε άμεσα μέτρα και πόσα θα παραμείνουν υποσχέσεις με ορίζοντα… τετραετίας.

Ο «κουμπαράς» των 2 δισ. ευρώ

Για το 2027, το συνολικό πακέτο υπολογίζεται ότι μπορεί να κινηθεί στην περιοχή των 1,8-2 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 1,4-1,6 δισ. ευρώ προορίζονται για φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις, ενώ περίπου 400 εκατ. ευρώ συνδέονται με ενεργειακές επενδύσεις.

Το ποσό δεν είναι αμελητέο. Απέχει όμως αρκετά από το να μπορεί να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα όλες τις παρεμβάσεις που έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο τραπέζι.

Έτσι, πίσω από το «όλοι θα πάρουν κάτι» υπάρχει αναγκαστικά μία άσκηση επιλογών: ποιοι θα δουν πραγματική ελάφρυνση από το 2027 και ποιοι θα αρκεστούν σε δεσμεύσεις για τα επόμενα χρόνια.

Η κυβέρνηση ποντάρει στην καλή πορεία των φορολογικών εσόδων και κυρίως στα πρόσθετα έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, όμως, δεν θέλει να εξαντλήσει από τώρα ολόκληρο τον διαθέσιμο χώρο, καθώς το διεθνές περιβάλλον και κυρίως οι ενεργειακές εξελίξεις εξακολουθούν να δημιουργούν κινδύνους.

Το τεκμαρτό και οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Μία από τις ομάδες στις οποίες στρέφεται ιδιαίτερα το ενδιαφέρον είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν αντιμέτωποι με το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης.

Το σχέδιο που εξετάζεται προβλέπει σταδιακό «μάζεμα» του τεκμηρίου, με ανταμοιβή των φορολογικά συνεπών επαγγελματιών. POS, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και συνολική φορολογική συμπεριφορά μπορούν να αποτελέσουν κριτήρια για τη μείωση της επιβάρυνσης.

Εδώ υπάρχει και μία πολιτική αντίφαση που δύσκολα περνά απαρατήρητη: ένα σύστημα που θεσπίστηκε μόλις πριν από λίγα χρόνια ως βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής εμφανίζεται τώρα να χρειάζεται σημαντικές διορθώσεις.

Στα σενάρια βρίσκεται επίσης η μείωση της προκαταβολής φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών από το σημερινό 55%, ακόμη και κάτω από το 40%.

Μικρομεσαίοι: Πολλά στο τραπέζι, ακριβός ο λογαριασμός

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η λίστα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Εξετάζεται η μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων από το 80% προς την περιοχή του 50%-55%. Μία τέτοια κίνηση, όμως, έχει βαρύ δημοσιονομικό κόστος, το οποίο μπορεί να πλησιάσει τα 800 εκατ. ευρώ.

Στον σχεδιασμό βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις, με κόστος περίπου 240 εκατ. ευρώ.

Αν προστεθεί η συζήτηση για μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 20%, καθώς και για νέα αποκλιμάκωση των εργοδοτικών εισφορών, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι όλα δύσκολα μπορούν να εφαρμοστούν ταυτόχρονα.

Γι’ αυτό και αρκετές από τις εξαγγελίες αναμένεται να μεταφερθούν στον ορίζοντα 2027-2030, μετατρέποντας τη ΔΕΘ όχι μόνο σε παρουσίαση του επόμενου προϋπολογισμού αλλά και σε προεκλογική πλατφόρμα για την επόμενη κυβερνητική θητεία.

Συνταξιούχοι και στεγαστικό

Οι συνταξιούχοι δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το «καλάθι». Στα σενάρια βρίσκεται η αύξηση κατά 50 ή 100 ευρώ του ετήσιου επιδόματος των 300 ευρώ που καταβάλλεται τον Νοέμβριο σε περίπου 1,6 εκατ. δικαιούχους.

Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί και μένει να φανεί εάν θα υπάρξει ουσιαστικότερη παρέμβαση ή εάν η ενίσχυση θα περιοριστεί σε μία σχετικά μικρή ετήσια προσθήκη.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο στεγαστικό, όπου η πίεση από τα υψηλά ενοίκια εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα νοικοκυριά.

Στο τραπέζι βρίσκονται η παράταση της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, η συνέχιση της φοροαπαλλαγής για ιδιοκτήτες που βγάζουν κλειστά σπίτια στην αγορά ή μεταφέρουν ακίνητα από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση, αλλά και ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3».

Το κρίσιμο, βέβαια, για τους ενοικιαστές δεν είναι μόνο πόσα νέα προγράμματα θα ανακοινωθούν, αλλά εάν οι παρεμβάσεις μπορούν πράγματι να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών και να ανακόψουν την άνοδο των ενοικίων.

Από τη ΔΕΘ του 2027 στη «βιτρίνα» του 2030

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής παρουσίας του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη θα είναι τελικά ο χρόνος εφαρμογής των εξαγγελιών.

Άλλα μέτρα θα αφορούν άμεσα το 2027 και άλλα θα τοποθετηθούν σε βάθος τετραετίας.

Αυτό επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα πολύ μεγαλύτερο «καλάθι» από αυτό που πραγματικά χωρά στον επόμενο προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργεί μία θολή γραμμή ανάμεσα στις άμεσες φοροελαφρύνσεις και στις πολιτικές δεσμεύσεις που θα εξαρτηθούν από την πορεία της οικονομίας – και βεβαίως από το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών.

Η ΔΕΘ, άλλωστε, αποτελεί φέτος κάτι περισσότερο από τον παραδοσιακό σταθμό ανακοίνωσης οικονομικών μέτρων. Είναι η αφετηρία της προσπάθειας της κυβέρνησης να ξαναπιάσει το νήμα με τη μεσαία τάξη, τους μικρομεσαίους και τμήματα της εκλογικής της βάσης που έχουν απομακρυνθεί.

Το πραγματικό μέτρο σύγκρισης, επομένως, δεν θα είναι πόσες εξαγγελίες θα χωρέσουν στην ομιλία του πρωθυπουργού, αλλά πόσες θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027 και πόσες θα παραπεμφθούν στο πιο ασφαλές πολιτικά… 2030.

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