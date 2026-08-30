Εκρηκτικό κοκτέιλ ανατιμήσεων τον Σεπτέμβριο – Σε καύσιμα, ρεύμα, σούπερ μάρκετ και ενοίκια εντοπίζεται η μεγάλη πίεση στα νοικοκυριά

Takeaways by to pontiki AI Τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική ασφυξία λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στα καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα είδη πρώτης ανάγκης και τα ενοίκια κατοικιών.

Οι διεθνείς πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων προκαλούν αλυσιδωτές αυξήσεις, περιορίζοντας δραματικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Οι φορείς της αγοράς εκφράζουν έντονο σκεπτικισμό για τα κυβερνητικά μέτρα, ζητώντας παρεμβάσεις όπως η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Η στεγαστική κρίση επιδεινώνεται από τη διάδοση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ενώ ο κίνδυνος για κοινωνική δυσαρέσκεια και λουκέτα σε επιχειρήσεις κρίνεται ιδιαίτερα αυξημένος.

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Με τους χειρότερους οιωνούς και με την κοινωνική δυσφορία να χτυπάει «κόκκινο» επιστρέφουν οι πολίτες από τις θερινές διακοπές, καθώς ο Σεπτέμβριος φέρνει μαζί του ένα νέο, ολέθριο κύμα ανατιμήσεων, που απειλεί να ισοπεδώσει οριστικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η οικονομική ασφυξία στα ελληνικά νοικοκυριά λαμβάνει πλέον εφιαλτικές διαστάσεις. Το ράλι στις τιμές των υγρών καυσίμων, οι νέοι «φουσκωμένοι» λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, το ανελέητο κύμα ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ και το πρωτοφανές στεγαστικό αδιέξοδο με τα ενοίκια συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, ικανό να πυροδοτήσει κοινωνικές αντιδράσεις.

Την ίδια στιγμή, το πολιτικό σκηνικό κινείται στον αστερισμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες που προετοιμάζονται στο οικονομικό επιτελείο αντιμετωπίζονται με βαθύ σκεπτικισμό και οργή από την αγορά. Οι καταναλωτές και οι παραγωγικοί φορείς γνωρίζουν καλά πως τα όποια αποσπασματικά επιδόματα, τα passes και τα κυβερνητικά «καθρεφτάκια για ιθαγενείς» αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό της εισοδηματικής αφαίμαξης που υφίσταται η κοινωνία.

Τα τρία σενάρια της… φωτιάς για βενζίνη και diesel

Η αγορά των υγρών καυσίμων μετατρέπεται ξανά σε πεδίο ανεξέλεγκτων κερδοσκοπικών πιέσεων, εξαιτίας των διεθνών διακυμάνσεων στο αργό πετρέλαιο και των γεωπολιτικών εντάσεων. Οι αναλυτές της αγοράς πετρελαιοειδών εκτιμούν ότι ο Σεπτέμβριος θα σπάσει κάθε προηγούμενο φράγμα, διαμορφώνοντας τρία εφιαλτικά σενάρια διακύμανσης που θα καθορίσουν την πορεία της οικονομίας:

1. Στο ήπιο σενάριο, εφόσον επικρατήσει σχετική ηρεμία στις διεθνείς αγορές, η αμόλυβδη βενζίνη στα μεγάλα αστικά κέντρα προβλέπεται να κινηθεί μεταξύ 1,90 και 1,95 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές θα κυμανθεί από 2,05 έως 2,10 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης (diesel) στο ίδιο σενάριο αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 1,65 και 1,70 ευρώ το λίτρο.

2. Στο βασικό σενάριο, το οποίο συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες επιβεβαίωσης, η αμόλυβδη βενζίνη θα σταθεροποιηθεί ακαριαία πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2,00 ευρώ, φτάνοντας έως τα 2,05 ευρώ στα αστικά κέντρα. Στη νησιωτική Ελλάδα το κύμα αυτό θα λάβει ληστρικές διαστάσεις, αγγίζοντας τα 2,15 με 2,25 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, το πετρέλαιο κίνησης θα προσεγγίσει τα 1,78 με 1,85 ευρώ το λίτρο.

3. Στο δυσμενές σενάριο, σε περίπτωση νέων αναταράξεων, η μέση τιμή της αμόλυβδης απειλεί να εκτιναχθεί στα 2,10 με 2,20 ευρώ στα αστικά κέντρα και έως τα 2,40 ευρώ στα νησιά, ενώ το diesel θα σπάσει το φράγμα των 1,90 ευρώ. Η υπέρβαση αυτών των ορίων δεν αποτελεί απλώς μια αριθμητική επιβάρυνση, αλλά έναν βίαιο επιταχυντή του πληθωρισμού. Κάθε αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης μετακυλίεται αμέσως στο μεταφορικό κόστος, προκαλώντας αλυσιδωτές ανατιμήσεις σε όλα τα αγαθά πρώτης ανάγκης.

«Ηλεκτροσόκ» στα οικιακά τιμολόγια

Στο μέτωπο της ενέργειας, τα νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο της χρηματιστηριακής αισχροκέρδειας. Οι οξυμμένες τιμές χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μεταφέρονται απροκάλυπτα στις πλάτες των καταναλωτών. Με τη λήξη των υποτυπωδών έκτακτων θερινών επιδοτήσεων και τις νέες αναπροσαρμογές των τιμολογίων από τους παρόχους, οι αυξήσεις στα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια θα κυμανθούν από 10% έως και 20%.

Για ένα μέσο νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση από 350 έως 450 κιλοβατώρες, ο λογαριασμός θα φουσκώσει κατά 18 έως 35 ευρώ επιπλέον τον μήνα. Η επιβάρυνση αυτή φέρνει απόγνωση ενόψει του φθινοπώρου, καθώς η κατανάλωση παραμένει υψηλή, ενώ παράλληλα ξεκινούν οι πρώτες προαγορές για τη χειμερινή περίοδο θέρμανσης, όπου οι προβλέψεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο είναι εξίσου δυσοίωνες.

Το «σοκ» της ζάχαρης και η ληστεία στα ράφια

Στα ράφια των σούπερ μάρκετ διεξάγεται καθημερινά μια αθόρυβη εισοδηματική γενοκτονία. Ο πληθωρισμός των τροφίμων παραμένει ο πιο επίμονος και αμείλικτος εχθρός της ελληνικής οικογένειας.

Συναγερμός έχει σημάνει στην αγορά εξαιτίας της διεθνούς εκτίναξης στις τιμές της ζάχαρης. Οι αυστηροί περιορισμοί στις εξαγωγές από μεγάλες παραγωγούς χώρες, όπως η Ινδία, όπου οι εγχώριες τιμές κατέγραψαν άλμα έως και 40%, δημιουργούν παγκόσμιο έλλειμμα. Αυτό το διεθνές ράλι μεταφράζεται σε νέο κύμα ανατιμήσεων σε εκατοντάδες προϊόντα καθημερινής διατροφής:

● Στα γλυκίσματα, τα μπισκότα και τα αρτοσκευάσματα αναμένονται αυξήσεις – σοκ από 8% έως 15%.

● Στα αναψυκτικά, τους χυμούς και τα τυποποιημένα ροφήματα οι αναπροσαρμογές θα φτάσουν το 6% με 12%.

● Στις μαρμελάδες, τα δημητριακά, τις σάλτσες και τα επεξεργασμένα γαλακτοκομικά οι επιβαρύνσεις θα αγγίξουν το 5% με 10%.

● Την ίδια στιγμή, το ελαιόλαδο παραμένει είδος πολυτελείας με τιμές απλησίαστες για τον μέσο μισθωτό, ενώ νέες ανατιμήσεις από 5% έως 14% καταγράφονται στον καφέ, τα εισαγόμενα κρέατα, τα άλευρα και τα συσκευασμένα τρόφιμα, ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους παραγωγής και των ναύλων.

Εκτός πραγματικότητας τα φοιτητικά ενοίκια

Το δράμα της στεγαστικής κρίσης κορυφώνεται εν όψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Χιλιάδες οικογένειες φοιτητών βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς η διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων είναι σχεδόν μηδενική και τα ζητούμενα μισθώματα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο λογικής.

Στην Αθήνα, για ένα διαμέρισμα μόλις 35 έως 45 τετραγωνικών μέτρων σε παραδοσιακές φοιτητικές περιοχές (Κυψέλη, Νέος Κόσμος, Παγκράτι, Ζωγράφου), τα ενοίκια κυμαίνονται πλέον από 450 έως 550 ευρώ τον μήνα. Στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο, τη Ροτόντα και την Ευαγγελίστρια, τα αντίστοιχα ακίνητα απαιτούν από 400 έως 500 ευρώ.

Στην περιφέρεια η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Στην Πάτρα τα μισθώματα κινούνται στα 350 με 450 ευρώ, ενώ σε τουριστικούς προορισμούς, όπως τα Χανιά και το Ηράκλειο, τα σπίτια είναι εξαφανισμένα και το ενοίκιο στα λίγα διαθέσιμα εκτινάσσεται στα 420 με 530 ευρώ. Η ασύδοτη εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) έχει μετατρέψει τη στέγαση σε είδος υπό εξαφάνιση. Το στεγαστικό κόστος καταβροχθίζει πλέον πάνω από το 50% με 60% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος.

Η κοινωνική έκρηξη και τα αποφασιστικά αιτήματα της αγοράς

Οι παραγωγικοί φορείς της χώρας (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, Εμπορικοί Σύλλογοι) εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το επερχόμενο κύμα λουκέτων. Τα στοιχεία των ερευνών είναι καταλυτικά: πάνω από έξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι το μηνιαίο εισόδημα εξαντλείται πριν να συμπληρωθεί το πρώτο εικοσαήμερο του μήνα, ενώ περισσότερες από το 40% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων φοβούνται νέο γύρο ληξιπρόθεσμων χρεών.

Η κοινωνία και οι εκπρόσωποι της αγοράς δεν ανέχονται πλέον ημίμετρα. Απαιτούν εδώ και τώρα:

1. Δραστική μείωση ή μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής.

2. Άμεση μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα στα κατώτατα όρια της Ε.Ε.

3. Επιβολή πραγματικού πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών ενέργειας και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

4. Αυστηρή νομοθετική ρύθμιση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ώστε να απελευθερωθούν κατοικίες για τα νοικοκυριά.

Αν η κυβέρνηση επιμείνει στη γραμμή της αδράνειας και των επικοινωνιακών τεχνασμάτων, ο χειμώνας που έρχεται δεν θα είναι απλώς δύσκολος, αλλά θα σημαδευτεί από μια πρωτοφανή κοινωνική και οικονομική έκρηξη.

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