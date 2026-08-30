Καιρός: Κυριακή με ζέστη, τοπικές καταιγίδες και… αφρικανική σκόνη – Πώς μπαίνει ο Σεπτέμβριος

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Με υψηλές θερμοκρασίες, αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και τοπικά άστατο καιρό στα ηπειρωτικά ολοκληρώνεται ο Αύγουστος.

Η Κυριακή θα φέρει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές, ενώ στα δυτικά ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Παρόμοιο μοτίβο αναμένεται και στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας.

Με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο κατακαλόκαιρο στις περισσότερες περιοχές, αλλά με τοπικές εξαιρέσεις στα ηπειρωτικά, θα κυλήσει η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου.

Η ΕΜΥ προβλέπει για την Κυριακή 30 Αυγούστου γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στα βορειοανατολικά και στη συνέχεια, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την ίδια ώρα, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, όπου νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Έως 37 βαθμούς την Κυριακή

Παρά την τοπική αστάθεια, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά μπορεί να αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Αιγαίου αναμένονται 31 με 32 βαθμοί, ενώ στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι σχετικά ασθενείς, 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επιμένουν οι βοριάδες, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου.

Πού υπάρχει πιθανότητα για βροχές και καταιγίδες

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, όμως κατά τόπους θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι επίσης κατά βάση αίθριος. Το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Εκεί ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 37 βαθμούς.

Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο, οι νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το απόγευμα στα ορεινά, όπου είναι πιθανές τοπικές βροχές.

Αντίθετα, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα κυριαρχήσει ο ήλιος, με το βασικό χαρακτηριστικό να είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς.

Αρναούτογλου: Σύντομα περάσματα από μπόρες και καταιγίδες

Στο μεταβατικό σκηνικό του Σαββατοκύριακου έχει αναφερθεί και ο Σάκης Αρναούτογλου, επισημαίνοντας ότι ήδη από το βράδυ του Σαββάτου αυξάνονται οι πιθανότητες για ένα σύντομο πέρασμα μπόρας ή ακόμη και τοπικής καταιγίδας, αρχικά στη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια νοτιότερα.

Όπως διευκρινίζει, δεν πρόκειται για φαινόμενα μεγάλης διάρκειας αλλά για πρόσκαιρα περάσματα, τα οποία σε ορισμένες περιοχές μπορεί να συνοδεύονται και από παροδικά ενισχυμένους ανέμους.

Παράλληλα, η πρόγνωση για την Κυριακή περιλαμβάνει και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από τα δυτικά, στοιχείο που έρχεται να προστεθεί στις υψηλές θερμοκρασίες και στην απογευματινή αστάθεια.

Δευτέρα: Παρόμοιος καιρός και τοπικές βροχές στα ορεινά

Χωρίς θεαματική αλλαγή θα ξεκινήσει και η νέα εβδομάδα. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα συνεχιστούν οι βοριάδες 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία, μάλιστα, αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

Με το ίδιο μοτίβο μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Η εικόνα δεν αλλάζει πολύ ούτε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, αλλά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Παρόμοια εικόνα προβλέπεται και για την Τετάρτη, με πιθανές απογευματινές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Έτσι, η μετάβαση από τον Αύγουστο στον Σεπτέμβριο θα γίνει χωρίς ουσιαστική υποχώρηση της ζέστης: πολύς ήλιος και θερμοκρασίες καλοκαιριού στις περισσότερες περιοχές, αλλά με την κλασική απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, τοπικές καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

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