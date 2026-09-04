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04.09.2026 06:14

Jumbo: Πάνω από τον ετήσιο στόχο οι πωλήσεις και νέα έκτακτη διανομή στους μετόχους

04.09.2026 06:14
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Με ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη που είχε υπολογίσει αρχικά η διοίκηση κινείται η Jumbo στο οκτάμηνο του 2026, καθώς η ισχυρή επίδοση του Αυγούστου ανέβασε την αύξηση των πωλήσεων πάνω από τον στόχο που έχει τεθεί για ολόκληρη τη χρονιά. Παράλληλα, η εταιρεία ετοιμάζεται να επιστρέψει νέο σημαντικό ποσό στους μετόχους, μέσω έκτακτης χρηματικής διανομής 1 ευρώ ανά μετοχή.

Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά περίπου 9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, διατηρώντας ουσιαστικά τη δυναμική που είχε καταγραφεί και τον Ιούλιο.

Έτσι, στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, η αύξηση των πωλήσεων διαμορφώθηκε περίπου στο 5,8%. Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς βρίσκεται ήδη υψηλότερα από τον ετήσιο στόχο για αύξηση περίπου 5% που είχε θέσει η διοίκηση για το σύνολο της χρήσης.

Παρά τη θετική εικόνα, η διοίκηση δεν ανεβάζει προς το παρόν τον πήχη και διατηρεί τις προβλέψεις της για το 2026. Στο μέτωπο της κερδοφορίας, ο στόχος παραμένει για καθαρά κέρδη μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ.

Η συγκρατημένη στάση συνδέεται και με το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Η Jumbo εξακολουθεί να παρακολουθεί τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διακυμάνσεις στις μεταφορές και τις αλλαγές στο διεθνές εμπόριο, παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τόσο το κόστος προμήθειας όσο και τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Η πορεία των πωλήσεων, ωστόσο, δημιουργεί μέχρι στιγμής ένα σημαντικό «μαξιλάρι». Ο Αύγουστος αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρός, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληθωριστικές πιέσεις και η συμπίεση του διαθέσιμου εισοδήματος εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικό τμήμα του λιανεμπορίου.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση προχωρά σε ακόμη μία κίνηση επιβράβευσης των μετόχων. Πρόκειται να προταθεί έκτακτη χρηματική διανομή ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή. Εφόσον ληφθούν οι σχετικές εταιρικές εγκρίσεις, η αποκοπή έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου και η καταβολή αναμένεται να ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου.

Η εξέλιξη έρχεται να επιβεβαιώσει την πολιτική επιστροφής κεφαλαίου που ακολουθεί η Jumbo, αξιοποιώντας την ισχυρή ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο τελευταίο τετράμηνο του έτους και κυρίως στην κρίσιμη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Με το οκτάμηνο να βρίσκεται ήδη πάνω από τον ετήσιο στόχο, οι επιδόσεις Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου θα καθορίσουν εάν ο όμιλος θα κλείσει τελικά τη χρονιά αισθητά υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης.

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