ΟΤΕ: Η Cosmote γίνεται Telekom και αλλάζει συνολικά η εμπορική ταυτότητα του ομίλου πλέον

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Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές εμπορικής ταυτότητας στην ιστορία του ΟΤΕ περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην πράξη. Η Cosmote Telekom γίνεται Telekom, με τη μετάβαση να κορυφώνεται στις 8 Σεπτεμβρίου και το νέο brand να απλώνεται σταδιακά σε δίκτυα, καταστήματα, εφαρμογές, συνδρομητική τηλεόραση, πληρωμές και θυγατρικές του ομίλου.

Η κίνηση είναι πολύ μεγαλύτερη από μια απλή αλλαγή λογοτύπου. Ουσιαστικά σηματοδοτεί τη στενότερη εμπορική σύνδεση του ΟΤΕ με τον διεθνή όμιλο Deutsche Telekom και την αξιοποίηση μιας ενιαίας μάρκας σε ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών που προσφέρονται στην ελληνική αγορά. Η νέα ταυτότητα θα αρχίσει να γίνεται ορατή σε όλα τα βασικά σημεία επαφής με τους πελάτες. Το COSMOTE App μετατρέπεται σε Telekom App, ενώ τα καταστήματα υιοθετούν σταδιακά τη νέα επωνυμία.

Αντίστοιχη αλλαγή πραγματοποιείται στα δίκτυα, με το COSMOTE 5G να γίνεται Telekom 5G και το COSMOTE Fiber να περνά στην ονομασία Telekom Fiber.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλλαγή σε δύο υπηρεσίες με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά. Η COSMOTE TV μετονομάζεται σε MagentaTV, ενώ το payzy γίνεται Magenta Pay. Ήδη το COSMOTE Insurance έχει περάσει στη νέα εποχή ως Magenta Insurance.

Η μετάβαση επεκτείνεται και στις θυγατρικές. Η COSMOTE eValue θα γίνει Telekom eValue, η COSMOTE Technical Services θα μετονομαστεί σε Telekom Technical Services, ενώ η COSMOTE Global Solutions θα αποκτήσει την ονομασία Telekom HBS – Hellenic Business Solutions.

Αλλαγές προβλέπονται επίσης για την COSMOTE Payments, την OTE Academy και την OTE Estate, οι οποίες θα περάσουν αντίστοιχα κάτω από την ομπρέλα Telekom. Για τους πελάτες, πάντως, η αλλαγή δεν απαιτεί κάποια ενέργεια, καθώς αφορά την εμπορική ταυτότητα και όχι τη συνέχεια των συμβάσεων ή των υπηρεσιών τους.

Πίσω από το rebranding βρίσκεται η στρατηγική του ΟΤΕ να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό το μέγεθος, την τεχνογνωσία και τις οικονομίες κλίμακας της Deutsche Telekom. Η διοίκηση έχει συνδέσει τη νέα ταυτότητα με την προσπάθεια επιτάχυνσης των επενδύσεων στα δίκτυα νέας γενιάς, την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Η μετάβαση είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τον Ιούνιο, όμως πλέον αποκτά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και γίνεται ορατή στον καταναλωτή. Για τον ΟΤΕ πρόκειται για ένα επιχειρηματικό στοίχημα με ιδιαίτερο βάρος. Η Cosmote υπήρξε για δεκαετίες μία από τις ισχυρότερες ελληνικές εμπορικές μάρκες. Η σταδιακή αντικατάστασή της από την Telekom σημαίνει ότι ο όμιλος επιλέγει πλέον ξεκάθαρα τη διεθνή ταυτότητα της μητρικής, ποντάροντας ότι η ισχύς ενός παγκόσμιου brand μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη αξία στην επόμενη φάση του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες.

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