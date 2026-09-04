Μητσοτάκης στη ΔΕΘ με πακέτο 2 δισ. ευρώ: Οι 6 ομάδες που θέλει να κερδίσει και η μάχη με Τσίπρα – Ανδρουλάκη

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Με ένα πακέτο μέτρων που υπολογίζεται κοντά στα 2 δισ. ευρώ για το 2027, αλλά και με ένα πολιτικό αφήγημα που θα εκτείνεται έως την «Ελλάδα του 2030», ανεβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, για μια ΔΕΘ με σαφώς εντονότερο προεκλογικό χαρακτήρα από τις προηγούμενες.

Η αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού αναμένεται να κινηθεί σε δύο παράλληλους άξονες: από τη μία, αυξήσεις εισοδημάτων και φορολογικές ελαφρύνσεις με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη και, από την άλλη, μια πολιτική σύγκριση με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και κυρίως με όσα παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση επιδιώκει να εμφανίσει τη δική της πρόταση ως δημοσιονομικά ασφαλή και εφαρμόσιμη, απέναντι σε όσα χαρακτηρίζει «ανέξοδες» ή ακοστολόγητες υποσχέσεις.

Πίσω από τους αριθμούς, ωστόσο, υπάρχει μια αρκετά ευδιάκριτη εκλογική χαρτογράφηση. Το Μαξίμου θέλει να επαναπροσεγγίσει κοινωνικές ομάδες που στήριξαν τη ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές αλλά στη συνέχεια απομακρύνθηκαν ή πέρασαν στην γκρίζα ζώνη της αποχής και των αναποφάσιστων. Και αυτό σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση βλέπει πίεση τόσο από τα δεξιά όσο και από τον χώρο του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς.

Από τους μισθωτούς και τη μεσαία τάξη έως συνταξιούχους και αγρότες

Πρώτος μεγάλος αποδέκτης είναι οι μισθωτοί. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλλει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960-970 ευρώ το 2027, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ το 2028. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα υπέρ των εργαζομένων.

Δεύτερο και ίσως σημαντικότερο ακροατήριο είναι η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εξετάζονται μείωση της προκαταβολής φόρου, ελαφρύνσεις στα τεκμήρια για κλάδους με υψηλή φορολογική συμμόρφωση και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους συνεπείς φορολογουμένους, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι η αύξηση των δημοσίων εσόδων και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής πρέπει πλέον να επιστρέψουν με κάποιον τρόπο σε όσους πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους.

Τρίτη κρίσιμη κατηγορία είναι οι συνταξιούχοι. Πέρα από τις αυξήσεις που θα προκύψουν το 2027 και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, εξετάζεται σημαντική αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Το ποσό των 300 ευρώ μπορεί να ξεπεράσει τα 400 και να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης, ενώ συζητείται και διεύρυνση των δικαιούχων. Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος καθώς οι συνταξιούχοι αποτελούν παραδοσιακά μία από τις ισχυρότερες εκλογικές δεξαμενές της ΝΔ.

Τέταρτη ομάδα είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, ένα ακροατήριο στο οποίο η κυβέρνηση έχει σοβαρούς λόγους να επενδύσει μετά τις εντάσεις των προηγούμενων ετών. Εκτός από το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία από τον Νοέμβριο και τις αλλαγές στα τεκμήρια, κυβερνητικές πηγές προαναγγέλλουν και πρόσθετη φορολογική παρέμβαση που μέχρι στιγμής κρατείται κρυφή.

Το στεγαστικό και η πρώτη κατοικία

Πέμπτο μεγάλο μέτωπο είναι οι νεότερες ηλικίες και τα νοικοκυριά που πιέζονται από το στεγαστικό. Στις παρεμβάσεις που εξετάζονται περιλαμβάνεται νέο πρόγραμμα απόκτησης κατοικίας με χρηματοδότηση φθηνότερη από τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς, αλλά και παράταση της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, του φόρου υπεραξίας και της τριετούς φοροαπαλλαγής για ιδιοκτήτες που επαναφέρουν κλειστά σπίτια στη μακροχρόνια μίσθωση.

Στο ίδιο πολιτικό πεδίο εντάσσεται και η προσπάθεια να δοθεί ισχυρότερη απάντηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, καθώς το ιδιωτικό χρέος εξελίσσεται πλέον σε βασικό πεδίο αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Υπάρχει, τέλος, και ένα έκτο, λιγότερο ομοιογενές ακροατήριο: οι πρώην ψηφοφόροι της ΝΔ που σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι. Στην πραγματικότητα, μεγάλο μέρος του πακέτου είναι σχεδιασμένο ακριβώς γι’ αυτούς. Η κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει την αίσθηση ότι η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών αρχίζει να περνά και στο διαθέσιμο εισόδημα.

Το «χαρτί» της αξιοπιστίας και η επίθεση σε Τσίπρα – Ανδρουλάκη

Η φετινή ΔΕΘ, όμως, δεν θα είναι μόνο παροχές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιχειρήσει να μετατρέψει τη συζήτηση σε σύγκρουση αξιοπιστίας, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση πρώτα εξασφαλίζει τον δημοσιονομικό χώρο και μετά ανακοινώνει μέτρα. Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο πάνω στο οποίο το Μαξίμου σκοπεύει να χτυπήσει τις προτάσεις τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ειδικά απέναντι στον Τσίπρα, η αντίδραση είναι ήδη ιδιαίτερα επιθετική. Η κυβέρνηση κοστολογεί το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη στα 13 δισ. ευρώ, τον κατηγορεί ότι επαναφέρει τη λογική του «Προγράμματος της Θεσσαλονίκης» του 2014 και επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή παρουσία του με τη διακυβέρνηση 2015-2019.

Η κυβερνητική κριτική, πάντως, θα χρειαστεί να απαντήσει και στην ουσία των προτάσεων της αντιπολίτευσης, καθώς η επιστροφή της συζήτησης σε 13η σύνταξη, φορολογία της μεσαίας τάξης, στεγαστικό, ιδιωτικό χρέος και πραγματικούς μισθούς αυξάνει την πίεση προς το Μαξίμου να παρουσιάσει απτές απαντήσεις και όχι μόνο καλύτερους μακροοικονομικούς δείκτες.

Απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός αναμένεται επίσης να ζητήσει συγκεκριμένη κοστολόγηση των δεσμεύσεων του ΠΑΣΟΚ, ενώ ευρύτερα θα επιχειρήσει να αντιπαραβάλει την κυβερνητική πρόταση με το σύνολο των εξαγγελιών της αντιπολίτευσης.

Από τα 2 δισ. στο δίλημμα του 2030

Το δεύτερο επίπεδο της αυριανής ομιλίας θα κοιτάζει αρκετά πιο μακριά από το 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναφέρει την «Ελλάδα του 2030», συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το ερώτημα ποια κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, ανάπτυξη και σύγκλιση με την Ευρώπη σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Έτσι, τα 2 δισ. ευρώ των μέτρων αποτελούν μόνο το ένα σκέλος της κυβερνητικής παρουσίας στη ΔΕΘ. Το άλλο είναι σαφώς πολιτικό: η προσπάθεια της ΝΔ να ξανασυσπειρώσει το εκλογικό ακροατήριο που την οδήγησε στις δύο νίκες του 2023 και ταυτόχρονα να θέσει από τώρα το βασικό δίλημμα των εκλογών του 2027.

Για το Μέγαρο Μαξίμου, επομένως, η φετινή Θεσσαλονίκη είναι κάτι περισσότερο από την παραδοσιακή εξαγγελία ενός οικονομικού πακέτου. Είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμή της στρατηγικής με την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να μπει στην τελική πολιτική διαδρομή προς τις κάλπες.

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