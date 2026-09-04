Το AION UT κατακτά τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων Euro NCAP (photos/video)

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Το AION UT κατακτά τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων Euro NCAP. Απέσπασε εξαιρετική επίδοση 91% στην προστασία κατά τη σύγκρουση και 88% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση.

Μάλιστα η επίδοση του 91% στο Crash Protection είναι από τα αποτελέσματα που ξεχωρίζουν αμέσως. Πίσω από έναν αριθμό βρίσκονται οι άνθρωποι που μετακινούνται καθημερινά με το αυτοκίνητο: ο οδηγός, ένα παιδί στο πίσω κάθισμα, ένας φίλος ή ένας γονιός στη θέση του συνοδηγού.

Στην πλευρική δοκιμή πρόσκρουσης σε στύλο πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία, ενώ ο κεντρικός αερόσακος ανάμεσα στον οδηγό και τον συνοδηγό συμβάλλει στον περιορισμό της μεταξύ τους επαφής σε περίπτωση ισχυρής πλευρικής σύγκρουσης.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα στην προστασία των παιδιών. Στη δοκιμή μετωπικής σύγκρουσης, τα ανδρείκελα που προσομοιώνουν παιδιά στις πίσω θέσεις κατέγραψαν τη μέγιστη βαθμολογία ως προς την προστασία τους.

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