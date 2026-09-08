Μέση Ανατολή: Οι νυχτερινές αποστολές των Navy SEALs που καθάρισαν τα Στενά του Ορμούζ από ιρανικές νάρκες 

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Υπό άκρα μυστικότητα και σε συνθήκες απόλυτου σκότους, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έφερε εις πέρας ένα εξαιρετικά ριψοκίνδυνο σχέδιο στα στρατηγικά ύδατα του Στενού του Ορμούζ, με βασικό σκοπό τον εντοπισμό και την καταστροφή ιρανικών ναρκών.

Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, η συγκεκριμένη αποστολή διήρκεσε τέσσερις μήνες και στηρίχθηκε στους δύτες των Navy SEALs, στη χρήση μη επανδρωμένων σκαφών και σε συστήματα σόναρ τελευταίας τεχνολογίας, με τον κύριο όγκο των δράσεων να γίνεται τη νύχτα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έδρασαν σε ένα από τα πιο νευραλγικά θαλάσσια στενά του πλανήτη, καθαρίζοντας τα ύδατα από επικίνδυνους εκρηκτικούς μηχανισμούς για να διασφαλίσουν τη δίοδο από την οποία διακινείται ένα τεράστιο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Οι SEALs αξιοποίησαν ειδικά υποβρύχια οχήματα και ρομποτικά σκάφη για να ολοκληρώσουν με επιτυχία το δύσκολο έργο τους.

Το πρώτο βήμα της αμερικανικής επιχείρησης ήταν ο εντοπισμός των εκρηκτικών και η διασφάλιση της περιμέτρου. Αμέσως μετά ξεκινούσε η πλέον απαιτητική φάση της εξουδετέρωσης.

Αναφερόμενος στη διαδικασία, ο Μπιλ Χάμπλετ, απόστρατος πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, τόνισε στους Financial Times: «Συνήθως ακολουθεί ένας δύτης του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος πρέπει να μπει στο νερό, να πλησιάσει τη νάρκη, να τοποθετήσει πάνω της εκρηκτικό μηχανισμό και στη συνέχεια να την καταστρέψει».

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός επιστράτευσε και μη επανδρωμένα υποβρύχια για την προσέγγιση και πυροδότηση των ναρκών, μία πρακτική που προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια για το προσωπικό, αλλά απαιτεί αισθητά περισσότερο χρόνο.

Ο ρόλος των drones

Ανάμεσα στα εργαλεία της επιχείρησης ξεχωρίζει το Common Uncrewed Surface Vessel (CUSV), ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας ικανό να ρυμουλκεί υποβρύχιες διατάξεις. Στη φαρέτρα των Αμερικανών βρισκόταν επίσης το MK 18 Mod 2 Kingfish, ένα υποβρύχιο drone με σόναρ, ικανό να σαρώνει τον βυθό για την ανίχνευση ναρκών. Παρά τους προφανείς κινδύνους της τετράμηνης δράσης, δεν καταγράφηκε καμία αμερικανική απώλεια.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ υπολόγιζε πως στο Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων πετρελαϊκών μεταφορών, βρίσκονταν 80 νάρκες.

Τον Αύγουστο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η θαλάσσια δίοδος είχε καθαρίσει πλήρως. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επανειλημμένες επιθέσεις κατά του Ιράν έπειτα από πληροφορίες για εκ νέου ναρκοθέτηση του Στενού.

Η ευκολία με την οποία μπορούν να ποντιστούν νέα εκρηκτικά δημιουργεί αβεβαιότητα στις ναυτιλιακές εταιρείες και στα πληρώματα. Το Ιράν επιμένει πως υπάρχουν ακόμα ενεργές νάρκες, ενώ ο ιρανικός στρατός ισχυρίστηκε ότι την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν δύο πλήγματα σε δεξαμενόπλοια.

Αναλυτές εκτιμούν πως τα ύδατα ανοιχτά του Ομάν, όπου οι ΗΠΑ συνοδεύουν εμπορικά πλοία, είναι καθαρά, αλλά δεν υπάρχει η ίδια βεβαιότητα για την υπόλοιπη περιοχή. Όπως υπογράμμισε στους Financial Times ο Ίθαν Κόνελ, αναπληρωτής διευθυντής του Taiwan Security Monitor: «Είναι δύσκολο να ξέρει κανείς τι να πιστέψει. Το Ιράν σίγουρα προσπαθεί να ναρκοθετήσει ξανά την περιοχή».

Δεν κυκλοφορούν πλοία

Αυτή η απειλή, σε συνδυασμό με τις συχνές πυραυλικές επιθέσεις και τη χρήση drones, έχει περιορίσει αισθητά τη διέλευση πλοίων. Σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών Kpler, η ναυσιπλοΐα έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Το Σάββατο μόνο δύο πλοία πέρασαν το Στενό και την Κυριακή έξι, κυρίως από τη ρότα που έχει εγκρίνει η Τεχεράνη.

Ο πραγματικός αριθμός διελεύσεων, ωστόσο, παραμένει δυσδιάκριτος, καθώς πολλά σκάφη σβήνουν τους αναμεταδότες τους και περνούν στο σκοτάδι υπό τη συνοδεία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

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