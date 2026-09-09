Ο Τζον Μάλκοβιτς ακυρώνει την εμφάνισή του στο Ισραήλ λόγω κατασκευασμένης δήλωσης που του απέδωσαν οι διοργανωτές

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Ο Τζον Μάλκοβιτς ακύρωσε μια προγραμματισμένη παράσταση στο Ισραήλ, αφού οι διοργανωτές κυκλοφόρησαν μια δήλωση που αποδόθηκε στον Αμερικανό ηθοποιό, το οποίο, όπως είπε, ήταν εντελώς ψευδές. Ο παραγωγός της παράστασης παραδέχτηκε το λάθος, επικαλούμενος «ανθρώπινο λάθος».

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη πολιτιστική απομόνωση τα τελευταία χρόνια λόγω του πολέμου στη Γάζα, της βίας των εποίκων και της στρατιωτικής κατοχής της Δυτικής Όχθης. Αρκετοί διεθνείς καλλιτέχνες αρνήθηκαν να εμφανιστούν στο Ισραήλ και το Φεστιβάλ του Ισραήλ, μια ετήσια πολιτιστική εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία διεθνή παράσταση φέτος.

Ο Μάλκοβιτς είχε προγραμματιστεί να παρουσιάσει το «The Music Critic», μια περιοδεύουσα κωμωδία με κλασική μουσική και κριτική παγκοσμίου φήμης συνθετών, στο Τελ Αβίβ τον Απρίλιο.

Σε πρόσφατο δελτίο τύπου, ο Μάλκοβιτς φέρεται να δήλωνε: «Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στο Ισραήλ και ανυπομονώ να συναντήσω ξανά το θερμό ισραηλινό κοινό, με το οποίο νιώθω έντονη εγγύτητα και αλληλεγγύη». Το απόσπασμα δημοσιεύτηκε σε ορισμένα ισραηλινά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μάλκοβιτς δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι «δεν έκανε ποτέ τις δηλώσεις που αναφέρθηκαν, ούτε με συμβουλεύτηκαν πριν δημοσιευτούν».

«Δεν είπα αυτές τις φράσεις και σίγουρα δεν τις εγκρίνω, ούτε αντανακλούν τα συναισθήματά μου», είπε. «Για αυτόν τον λόγο, αποφάσισα ότι δεν μπορώ να συμμετάσχω στην παράσταση στο Τελ Αβίβ».

Ο Άλον Γιούρικ, ο Ισραηλινός παραγωγός της εκπομπής, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι το απόσπασμα αποδόθηκε λανθασμένα στον Μάλκοβιτς λόγω «ανθρώπινου λάθους». Είπε ότι η παραγωγή επικοινώνησε με τα μέσα ενημέρωσης για να αφαιρέσει το απόσπασμα και να διορθώσει τις αναφορές, και ότι είχε ζητήσει συγγνώμη.

«Λυπάμαι που το περιστατικό έφτασε σε σημείο να ακυρωθεί η παράσταση», είπε ο Γιούρικ.

Ο Μάλκοβιτς έχει εμφανιστεί στο Ισραήλ στο παρελθόν. Έχει δηλώσει ότι το να εμφανίζεται σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι συμφωνεί με τους πολιτικούς ηγέτες της ή τις πολιτικές τους.

Ο Μάλκοβιτς πρωταγωνιστεί μαζί με τον Σαμ Ρόκγουελ στην φετινή ταινία «Wild Horse Nine», μια ταινία που επικεντρώνεται στον ρόλο της CIA στο στρατιωτικό πραξικόπημα του 1973 στη Χιλή.

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