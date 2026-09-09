Πενιχρά τα πρώτα οφέλη από τη ΔΕΘ – Προβληματισμός στο Μαξίμου και ο «πονοκέφαλος» Σαμαρά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Προβληματισμός επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού τα οφέλη από την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ φαίνεται να είναι πενιχρά. Σύμφωνα με τις πρώτες κυλιόμενες μετρήσεις, το κυβερνών κόμμα φαίνεται να κερδίζει μόνο μισή ποσοστιαία μονάδα –τουλάχιστον για την ώρα–, καθώς οι εξαγγελίες Μητσοτάκη φαίνεται ότι δεν εντυπωσίασαν τους ψηφοφόρους.

Η αλήθεια είναι ότι οι εντυπώσεις που άφησε το πρόγραμμα που εξήγγειλε φέτος ο πρωθυπουργός, σε σχέση με άλλες χρονιές, ήταν μάλλον αδιάφορες, παρά το γεγονός ότι πολλοί περίμεναν πως με τις εξαγγελίες του θα προσπαθούσε να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος και κυρίως όλα τα ζητήματα που προέκυψαν από την ακρίβεια.

Ωστόσο, ούτε κάτι θεαματικό ανέφερε σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας ούτε έδειξε να έχει επικεντρωθεί στα μέτρα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στελέχη της ΝΔ εμφανίζονται να υποστηρίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ό,τι μπορούσε, καθώς δεν θέλει με υπερβολικές εξαγγελίες να οδηγήσει τη χώρα σε οικονομικό εκτροχιασμό.

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι είδαν έναν πρωθυπουργό που περισσότερο τον ενδιέφερε το πώς θα διευθετήσει το εσωκομματικό πεδίο παρά το πώς θα αλλάξει το κλίμα στην κοινωνία.

Στην εξίσωση και ο Αντώνης Σαμαράς

Στην όλη εξίσωση μπαίνει με τον τρόπο του και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος επέκρινε με σφοδρότητα τον πρωθυπουργό για όλα τα θέματα της καθημερινότητας.

Μάλιστα, αρκετοί υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει καταφέρει να βρει ακροατήριο στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ανθρώπους οι οποίοι, απογοητευμένοι από τη στάση που κρατάει το κυβερνών κόμμα σε κάποια θέματα, έχουν στρέψει την προσοχή τους στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πάντως, χθες επιχείρησε να αποδομήσει το θρυλούμενο κόμμα Σαμαρά, αναφέροντας ότι «δεν νομίζω ότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο όταν ξυπνάει ή μέχρι να κοιμηθεί είναι αν θα γίνει ένα κόμμα. Αυτή τη στιγμή τον κόσμο, ή τον κόσμο που –για να το εξειδικεύσω– που σκέφτεται να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή που ψήφισε Νέα Δημοκρατία και τώρα αμφιταλαντεύεται, δεν τον ενδιαφέρει, θεωρώ, αν ο όποιος κύριος Σαμαράς, το όποιο πρόσωπο δηλαδή, πολιτικό πρόσωπο, θα αποφασίσει να κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα. Γιατί μιλάμε για ένα φημολογούμενο προσωποπαγές κόμμα. Τι τον νοιάζει τον κόσμο αυτόν; Οι πολιτικές τον νοιάζουν».

Επιχείρησε, μάλιστα, να αποδομήσει την ατζέντα του πρώην πρωθυπουργού για τα εθνικά θέματα, λέγοντας ότι: «Μπορείτε εσείς να θυμηθείτε άλλη κυβέρνηση που να προστάτευσε καλύτερα τα σύνορα της χώρας και μάλιστα με υβριδικές απειλές; Η απάντηση για μένα είναι όχι. Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να εξόπλισε τόσο σημαντικά τη χώρα; Rafale, Belharra, F-16, F-35. Η απάντηση είναι όχι. Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που να υπέγραψε συμφωνίες ΑΟΖ, 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο; Εγώ μιλάω με πολιτικές και όχι στον αέρα. Άλλη κυβέρνηση, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, τα προηγούμενα χρόνια κάποιες προηγούμενες από εμάς είχαν “φοβικότητα”, με το που γίνεται μια κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο να μπαίνει η αστυνομία αυτονοήτως και να συλλαμβάνει αυτά τα “καλόπαιδα” και να τα πηγαίνει στον εισαγγελέα; Άλλη κυβέρνηση να έχει βάλει τάξη στα γήπεδα;».

Διαβάστε επίσης:

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Αναδίπλωση από Ισραήλ για τον πηγαίο κώδικα μετά τα ερωτήματα ΠΑΣΟΚ – Σιωπή από Δένδια

«Μην αναζητάτε φουρτούνες εκεί όπου υπάρχει μπουνάτσα» λέει ο Παππάς για τον Πολάκη και τη ΔΕΘ – «Ασχολείται με τη Novartis»

Τελιγιορίδου και Αβραμάκης προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ