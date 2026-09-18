Πετρέλαιο θέρμανσης: Τα σενάρια για να συγκρατηθεί η τιμή έως τα 1,75 ευρώ το λίτρο

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Σε συνδυασμό μέτρων που θα περιορίσει την επιβάρυνση από τη νέα άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας προσανατολίζεται η κυβέρνηση, με βασικό στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Με τα σημερινά δεδομένα, χωρίς καμία παρέμβαση, η τιμή εκκίνησης θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη και κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές δεν μεταβληθούν σημαντικά μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, θα πρέπει να καλυφθεί μια διαφορά τουλάχιστον 25 λεπτών ανά λίτρο.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα και, όπως προκύπτει από όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο ERTnews, το πακέτο θα κινηθεί σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Θα περιλαμβάνει παρέμβαση στην τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, συμμετοχή των διυλιστηρίων και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Το ακριβές μείγμα των μέτρων παραμένει ανοιχτό, καθώς θα εξαρτηθεί τόσο από τις τιμές του πετρελαίου όσο και από τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα υπάρχουν όταν ληφθούν οι αποφάσεις.

Τα 25-30 λεπτά και η συμμετοχή των διυλιστηρίων

Με αφετηρία μια πιθανή τιμή κοντά στα 2 ευρώ, η συνολική παρέμβαση θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον τα 25 λεπτά και ενδεχομένως να προσεγγίσει τα 30 λεπτά ανά λίτρο, προκειμένου να διατηρηθεί η τιμή έως τα 1,75 ευρώ.

Μέρος της διαφοράς αναμένεται να καλυφθεί από τα διυλιστήρια. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται προβλέπει συνεισφορά της τάξης των 10 λεπτών ανά λίτρο, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί το ύψος της.

Ο πρωθυπουργός έκανε σαφές ότι αναμένει τη συμμετοχή των εταιρειών διύλισης, σημειώνοντας ότι, αντί μιας πρόσθετης φορολόγησης των κερδών τους, προκρίνεται η απευθείας συμβολή τους στη συγκράτηση της τιμής, ώστε το όφελος να φτάσει στους καταναλωτές.

Το υπόλοιπο τμήμα της παρέμβασης θα πρέπει να καλυφθεί από το κράτος και, σε αυτό το σημείο, υπάρχουν περισσότερες εναλλακτικές.

Επιδότηση στην αντλία και ΕΦΚ

Μία από τις επιλογές είναι η απευθείας επιδότηση στην αντλία, ώστε η κρατική ενίσχυση να περνά αυτομάτως στην τιμή λιανικής.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο της προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται σήμερα σε 280 ευρώ ανά 1.000 λίτρα ή 28 λεπτά ανά λίτρο.

Ένα ενδεικτικό σενάριο θα μπορούσε, επομένως, να περιλαμβάνει περίπου 10 λεπτά από τα διυλιστήρια, 10 λεπτά επιδότηση στην αντλία και άλλα 10 λεπτά από προσωρινή μείωση του ΕΦΚ. Οι αναλογίες αυτές δεν αποτελούν απόφαση, αλλά δείχνουν πώς θα μπορούσε να καλυφθεί η διαφορά, εφόσον η τιμή χωρίς μέτρα παραμείνει κοντά στα 2 ευρώ.

Δεν αποκλείεται, πάντως, να επιλεγεί διαφορετικός συνδυασμός, με μεγαλύτερη επιδότηση στην αντλία και μικρότερη φορολογική παρέμβαση ή αντίστροφα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ, διευκρινίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να γίνει έκτακτα και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όχι όμως σε μόνιμη βάση.

Η ευρωπαϊκή παράμετρος

Σημαντικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις θα έχει και η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Η Αθήνα επιδιώκει να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία για τις έκτακτες ενεργειακές παρεμβάσεις, ώστε οι σχετικές δαπάνες να μην επιβαρύνουν πλήρως την οροφή των καθαρών δαπανών.

Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συζήτηση στο Eurogroup, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας λίγο πριν από τον χειμώνα δημιουργεί ανάγκη για μέτρα στήριξης και σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Εάν υπάρξει μεγαλύτερο περιθώριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα διευκολυνθούν και οι κρατικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, το τελικό μείγμα μπορεί να προσαρμοστεί, με διαφορετική κατανομή μεταξύ επιδότησης, φορολογικών μέτρων και συμμετοχής των διυλιστηρίων.

Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα θέρμανσης

Ξεχωριστό σκέλος αποτελεί η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, την οποία προανήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Το μέτρο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου, καθώς το επίδομα αφορά ευρύτερη ομάδα δικαιούχων και διαφορετικές μορφές θέρμανσης.

Στο πακέτο περιλαμβάνεται ακόμη η πιθανή επαναφορά του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, προκειμένου οι μειώσεις που θα προκύψουν από τις κρατικές παρεμβάσεις και τη συμμετοχή των διυλιστηρίων να μεταφερθούν στην τελική τιμή και να μην απορροφηθούν σε ενδιάμεσα στάδια της αγοράς.

Παράλληλα, η παρέμβαση στο diesel κίνησης θα παραταθεί και για τον Οκτώβριο. Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές τις επόμενες εβδομάδες.

Με τα σημερινά δεδομένα, πάντως, ο σχεδιασμός έχει δύο βασικά σημεία αναφοράς: να συγκρατηθεί η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης έως τα 1,75 ευρώ το λίτρο και να ενισχυθεί οριζόντια το επίδομα θέρμανσης για τη νέα χειμερινή περίοδο.

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