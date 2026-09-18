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18.09.2026 09:45

Ρωσία: Σε εξέλιξη οι βουλευτικές εκλογές, ψηφίζουν και στα κατεχόμενα εδάφη

18.09.2026 09:45
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Η Ρωσία διεξάγει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή βουλευτικές εκλογές, όπου το αποτέλεσμα θεωρείται δεδομένο.

Η «Ενωμένη Ρωσία» του Βλάντιμιρ Πούτιν δεν έχει ουσιαστικά αντίπαλο στις εκλογές καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αποκλειστεί από αυτήν και την ίδια ώρα τα άλλα 10 υποψήφια κόμματα τάσσονται υπέρ της κυβέρνησης.

Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει τις εκλογές αυτές ως «συλλογική συμβολή στη νίκη της Ρωσίας» εναντίον της Ουκρανίας και ως προς το αποτέλεσμα, θεωρείται δεδομένο ότι η Ενωμένη Ρωσία θα κερδίσει πλειοψηφία δύο τρίτων στη Δούμα, την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, παρά τη μαζική οικονομική κρίση, την κόπωση από τον πόλεμο και τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης. 

Περισσότεροι από 110 εκατομμύρια Ρώσοι έχουν δικαίωμα ψήφου για να εκλέξουν τα 450 μέλη της Δούμα.

Για πρώτη φορά μάλιστα, οι εκλογές διεξάγονται και στα κατεχόμενα Ουκρανικά εδάφη. Κάλπες θα στηθούν σε Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα. 

Η χερσόνησος της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, συμμετέχει για δεύτερη φορά.

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