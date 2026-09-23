ΣΥΝΚΑ – Μασούτης: Το deal στην Κρήτη ανεβάζει κέρδη, μειώνει δανεισμό και φέρνει νέες επενδύσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τρία χρόνια μετά τη συμφωνία που άλλαξε τις ισορροπίες στο λιανεμπόριο της Κρήτης, η συνεργασία του ΣΥΝΚΑ με τη Διαμαντής Μασούτης αρχίζει να αποτυπώνεται πολύ πιο καθαρά στους αριθμούς.

Η ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης Υπεραγορές ΑΕ, το εταιρικό σχήμα που δημιουργήθηκε από τη συνεργασία των δύο πλευρών, έκλεισε το 2025 με τζίρο πάνω από 183 εκατ. ευρώ, αλλά κυρίως με θεαματική βελτίωση της κερδοφορίας και παράλληλη μείωση του τραπεζικού δανεισμού.

Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί το 2022 και προέβλεπε τη δημιουργία νέας εταιρείας, στην οποία ΣΥΝΚΑ και Μασούτης συμμετέχουν από 50%. Για τη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα η κίνηση αποτέλεσε την είσοδο στην ιδιαίτερα σημαντική αγορά της Κρήτης, ενώ για τον ΣΥΝΚΑ άνοιξε την πόρτα σε μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και σε ένα ευρύτερο εμπορικό δίκτυο.

Το 2025 ο κύκλος εργασιών της κοινής εταιρείας αυξήθηκε κατά 4%, στα 183,09 εκατ. ευρώ από 176,02 εκατ. ευρώ το 2024.

Η μεγάλη αλλαγή, ωστόσο, καταγράφεται στην τελευταία γραμμή του ισολογισμού. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους εκτινάχθηκαν στα 1,61 εκατ. ευρώ, από μόλις 101.800 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η λειτουργική κερδοφορία. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 37,7%, στα 6,02 εκατ. ευρώ από 4,37 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων έφτασαν τα 3,71 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 76,8%.

Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της τελικής κερδοφορίας έπαιξε και η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους. Οι χρεωστικοί τόκοι περιορίστηκαν κατά 17,4%, στα 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 13,8%.

Η ενίσχυση των αποτελεσμάτων δεν σημαίνει ότι η εταιρεία πατά φρένο στις επενδύσεις.

Μέσα στο 2025 τέθηκε σε λειτουργία νέο κατάστημα στα Περιβόλια Χανίων, ενώ πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις άνω των 1,8 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, πληροφοριακών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι συνολικές προσθήκες ενσώματων παγίων πλησίασαν τα 2 εκατ. ευρώ.

Η πορεία της ΣΥΝΚΑ έχει ιδιαίτερη σημασία και λόγω των ευρύτερων ανακατατάξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην αγορά των σούπερ μάρκετ. Ο όμιλος Μασούτη διευρύνει σταθερά το αποτύπωμά του, ενώ ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων εντείνεται τόσο μέσω νέων καταστημάτων όσο και μέσω εξαγορών και συνεργασιών.

Η Κρήτη παραμένει μία αγορά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ισχυρά τοπικά σήματα και σημαντικές εποχικές διακυμάνσεις λόγω του τουρισμού. Η συνεργασία με τον ΣΥΝΚΑ έδωσε στη Μασούτης πρόσβαση σε ένα ήδη αναπτυγμένο δίκτυο χωρίς να χρειαστεί να το δημιουργήσει από μηδενική βάση.

Τα αποτελέσματα του 2025 δείχνουν πλέον ότι το αρχικό στοίχημα περνά από τη φάση της ενσωμάτωσης στη φάση της απόδοσης. Και η συνέχεια θα κριθεί από το κατά πόσο η αύξηση της κερδοφορίας μπορεί να διατηρηθεί μαζί με την επέκταση των επενδύσεων και του δικτύου.

Διαβάστε επίσης:

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2026 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση – Ταμειακά διαθέσιμα €280 εκατ.

HELLENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 54 φοιτητές από 6 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια

Η Hg αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στην ENTERSOFTONE: Στο 1 δισ. ευρώ η αποτίμηση











