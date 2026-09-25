Golden Age Capital: Στα 250 εκατ. ευρώ το πρώτο fund – Στόχος επενδύσεις σε 12 εταιρείες

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Με «δύναμη πυρός» 250 εκατ. ευρώ και στόχο τη δημιουργία χαρτοφυλακίου 10 έως 12 ελληνικών επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε η άντληση κεφαλαίων για το πρώτο fund της Golden Age Capital, η οποία έχει ήδη πραγματοποιήσει τρεις επενδύσεις και βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της τέταρτης.

Το Golden Age Capital Private Equity Fund I έκλεισε υψηλότερα από τον αρχικό στόχο των 200 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία, η επενδυτική ζήτηση ξεπέρασε ακόμη και το ανώτατο όριο που είχε τεθεί για την άντληση κεφαλαίων.

Στο fund έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι από 100 θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές. Anchor investor είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), ενώ μεταξύ των επενδυτών βρίσκονται ελληνικά και ξένα family offices, Έλληνες επιχειρηματίες, συστημικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες.

Πού θα επενδυθούν τα 250 εκατ. ευρώ

Στο επενδυτικό ραντάρ της Golden Age Capital βρίσκονται κυρίως ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δυνατότητες ανάπτυξης, στις οποίες το fund επιδιώκει να αποκτά πλειοψηφικές συμμετοχές.

Η στρατηγική του επικεντρώνεται σε κατακερματισμένους κλάδους της αγοράς, όπου μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων μπορούν να δημιουργηθούν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα.

Πρόκειται για τη στρατηγική buy-and-build, βάσει της οποίας μια αρχική επένδυση μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την απόκτηση και άλλων εταιρειών του ίδιου ή συγγενικού κλάδου, με τελικό στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερων ομίλων με παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το fund σχεδιάζει παράλληλα να κατευθύνει κεφάλαια σε τεχνολογικές επενδύσεις, παραγωγικότητα, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και στην ενίσχυση των διοικητικών ομάδων των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει.

Οι τρεις πρώτες επενδύσεις

Η Golden Age Capital έχει ήδη ανοίξει τρία διαφορετικά επενδυτικά μέτωπα.

Στον χώρο της εστίασης έχει επενδύσει στην αλυσίδα «Ο Πρόεδρος», ενώ στον κλάδο των ακινήτων έχει τοποθετηθεί στη Moving Doors, η οποία δραστηριοποιείται στην τεχνολογικά υποστηριζόμενη διαχείριση ακινήτων.

Η τρίτη επένδυση αφορά τη Dr. Pharmacy και την αγορά των φαρμακείων, ενώ μία ακόμη συμφωνία βρίσκεται, σύμφωνα με την Golden Age Capital, στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.

Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει ότι το χαρτοφυλάκιο του Golden Age Fund I θα φτάσει τελικά τις 10 έως 12 εταιρείες.

Ο ιδρυτής και Managing Partner της Golden Age Capital, Περικλής Μαζαράκης, σημείωσε ότι η άντληση των 250 εκατ. ευρώ δίνει στο fund τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις όχι μόνο με κεφάλαια αλλά και με επιχειρησιακή τεχνογνωσία, με στόχο την ανάπτυξή τους στην ελληνική αγορά και τη σταδιακή επέκτασή τους στο εξωτερικό.

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