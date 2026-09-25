Podcast: Ινδονησία – Πορτοκαλί ουρακοτάγκοι και δράκοι

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Πέρα από το Μπαλί, υπάρχει και η Ινδονησία, με χιλιάδες νησιά, κάποια από αυτά, όπως το Βορνέο, να φιλοξενούν κάποιες από τις πιο πυκνές ζούγκλες του κόσμου, όπως τις γνωρίσαμε στις πολεμικές ταινίες.

Πώς! Είπαμε Βόρνεο. Δεν μπορείς να το αποκαλέσεις έτσι σε Ινδονήσιο. Καλιμαντάν, θα σε διορθώσουν. Κι εκεί θα ξεκινήσεις από την Πανκαλαμπούν, προκειμένου να διασχίσεις τη ζούγκλα με τους πορτοκαλί ουρακοτάγκους. Για να φτάσεις ως αυτούς θα διαπλεύσεις έναν ποταμό με το τοπικό ποταμόπλοιο, το κλοτόκ. Πάνω του θα ηρεμήσεις και θα στοχαστείς, περνώντας δύο μέρες ανάμεσα σε τροπική φύση και σ’ αυτούς τους μοναδικούς και ανθρωπόμορφους πορτοκαλί ουρακοτάγκους. Αλλά κι ένα σωρό ακόμη έμβια όντα.

Στα νοτιοδυτικά είναι το νησί Κόμοντο, γνωστό γι’ αυτό που ονομάζεται δράκος, αλλά στην πραγματικότητα είναι μεγάλες σαύρες, ίδιες με τους κροκόδειλους. Και μπορεί να μην δαγκώνουν, όπως οι κροκόδειλοι, αλλά την ίδια ζημιά κάνουν. Εγχέουν το δηλητηριώδες σάλιο τους στην πληγή του δαγκώματος και το θύμα τους αποβιώνει αργά και βασανιστικά. Μετά αναλαμβάνουν εργασία τα εξήντα δόντια τους. Ακόμη κι αν πρόκειται για ένα τεράστιο βουβάλι. Όσο για τα πιθηκάκια, αυτά τα έχουν για σνακ. Όλα τούτα, ανάμεσα σε νησιά-ηφαίστεια, που τα βλέπεις να καπνίζουν και τα νοιώθεις να προκαλούν μικρούς και μεγάλους σεισμούς.

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