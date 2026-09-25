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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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25.09.2026 07:24

Συγκρατημένη πτώση του πετρελαίου στα 105 δολάρια και του φυσικού αερίου στα 74 ευρώ 

25.09.2026 07:24
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Οι τιμές των εμπορευμάτων καταγράφουν πτώση στις διεθνείς αγορές, αν και το πετρέλαιο Brent και το φυσικό αέριο διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.
  • Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ δημιουργούν προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης.
  • Παρά τις συνομιλίες, η αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια και οι εκτοξεύσεις πυραύλων από αντάρτες Χούθι επηρεάζουν τη ροή της ενέργειας.
  • Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου παραμένουν κάτω από τους στόχους, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες και οι εργασίες συντήρησης στη Νορβηγία ενισχύουν την πίεση στην αγορά.

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Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια των εμπορευμάτων στις διεθνείς αγορές την Παρασκευή με τις τιμές πάντως να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 105 δολάρια το πετρέλαιο Brent και πάνω από τα 74 ευρώ/KWh το φυσικό αέριο, αν και καλλιεργούνται προσδοκίες από τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το πετρέλαιο Brent διέκοψε το διήμερο ανοδικό σερί αλλά διαπραγματεύεται πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι ενώ το αργό WTI υποχωρεί στα 93 δολάρια, εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν εξετάζουν μια σταδιακή συμφωνία που θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ και να άρει τον αμερικανικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Καταβάλλονται προσπάθειες για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με αξιωματούχους του Κατάρ να μεσολαβούν στις συνομιλίες. Το Ιράν επιμένει ότι πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ότι δεν θα αποδεχθεί συμφωνία εάν οι ΗΠΑ δεν χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και δεν άρουν τον αποκλεισμό.

Παράλληλα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ανοιχτός σε συνομιλίες με το Ιράν, αλλά τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ιδιαίτερη ανάγκη διαπραγμάτευσης, δεδομένης της ισχυρής θέσης τους μετά την εκστρατεία κυρώσεων και τον αποκλεισμό.

Σε άλλο μέτωπο, η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε αφού οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι στην Υεμένη εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον σαουδαραβικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένων των Γιανμπού και Ταΐφ.

Σε αυτό το περιβάλλον οι τιμές του Brent οδεύουν προς εβδομαδιαία άνοδο άνω του 2%, όπως και αυτές του αμερικανικού αργού.

Πάνω από τα 74 ευρώ το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κινούνται ελαφρώς πτωτικά αλλά παραμένουν πάνω από τα 74 ευρώ ανά κιλοβατώρα (KWh) χάνοντας μέρος των κερδών του από την προηγούμενη συνεδρίαση, εν μέσω αναφορών για συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα σημαντικό σημείο τριβής στις προσπάθειες επίλυσης της σχεδόν επτάμηνης σύγκρουσης, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να παραιτηθεί από τον έλεγχο της βασικής πλωτής οδού.

Οι ροές LNG από τον Περσικό Κόλπο παραμένουν υπό σοβαρή διαταραχή, εντείνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για περιορισμένες παγκόσμιες προμήθειες, καθώς η περιοχή αγωνίζεται να «χτίσει» αποθέματα ενόψει της χειμερινής περιόδου που οι ανάγκες θέρμανσης θα αυξήσουν τη ζήτηση για ενέργεια.

Η στάθμη στις ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου είναι επί του παρόντος λίγο πάνω από 70%, κάτω από τον εποχιακό στόχο και τον στόχο της περιοχής, αφήνοντας την αγορά ευάλωτη σε περαιτέρω διαταραχές του εφοδιασμού.

Επίσης, οι εργασίες συντήρησης στη Νορβηγία περιορίζουν τον εφοδιασμό της Ευρώπης μέσω αγωγών, πιέζοντας περαιτέρω την αγορά.

Παρόλαυτά, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν μειωθεί κατά 0,6% κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

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