Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη εκ νέου ο 36χρονος Τούρκος με τον βαρύ οπλισμό μετά την εισαγγελική παρέμβαση – Αναζητείται ο 30χρονος Έλληνας

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Στην εκ νέου σύλληψη του 36χρονου Τούρκου, ο οποίος είχε πέσει στα χέρια της Αστυνομίας στις 12 Σεπτεμβρίου μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα για διακίνηση βαρέος οπλισμού, προχώρησε οι αρχές.

Οι δύο άνδρες είχαν οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών και στη συνέχεια απολογήθηκαν στον ανακριτή. Εις βάρος τους είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής.

Όμως, μετά την απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι, παρενέβη ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο δημοσιεύτηκε χθες (24/9), αποφασίστηκε να προφυλακιστεί και έτσι μετά την κινητοποίηση της Αστυνομίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη εκτός νομού Θεσσαλονίκης.

Ο 30χρονος Έλληνας συνεχίζει να αναζητείται. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και δεύτερος Τούρκος, ηλικίας 49 ετών, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρα μας, ενώ καταζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των Αρχών της πατρίδας του για να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης, συνδεόμενη με υπόθεση απάτης.

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