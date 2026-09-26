ΟΛΘ: Έσοδα 58 εκατ. ευρώ και άλμα επενδύσεων στο εξάμηνο – Ανεβαίνουν και τα κέρδη

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Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας, αλλά και υπερτριπλασιασμό των επενδύσεων κατέγραψε ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με την επέκταση του Προβλήτα 6 να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του επενδυτικού σχεδιασμού του λιμανιού.

Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του ΟΛΘ αυξήθηκαν κατά 8,9% και διαμορφώθηκαν στα 58 εκατ. ευρώ, έναντι 53,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης ήταν ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων, τα έσοδα του οποίου ενισχύθηκαν κατά 12,1%, φτάνοντας τα 43,6 εκατ. ευρώ από 38,9 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Αντίθετα, στον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου καταγράφηκε κάμψη 3,4%, με τα έσοδα να υποχωρούν στα 11 εκατ. ευρώ από 11,4 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ΟΛΘ, η μεταβολή συνδέεται με τη μετακίνηση της αγοράς και την περαιτέρω μοναδοποίηση των φορτίων.

Σημαντική άνοδο κατά 22,9% παρουσίασε ο τομέας εκμετάλλευσης χώρων, με έσοδα 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ. Στην επιβατική κίνηση, η οποία περιλαμβάνει κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 4%, στα 700.000 ευρώ.

Στα 16,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Ανοδικά κινήθηκαν και τα βασικά μεγέθη κερδοφορίας του ομίλου. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,5%, στα 26,5 εκατ. ευρώ από 25,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 26,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,9% από τα 24,9 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 3,5% και έφτασαν τα 16,5 εκατ. ευρώ, έναντι 15,9 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες έφτασαν τα 16 εκατ. ευρώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο, από μόλις 5,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την αγορά οκτώ νέων οχημάτων στοιβασίας, την προμήθεια πρόσθετου μηχανολογικού εξοπλισμού και την έναρξη των εργασιών για την επέκταση του Προβλήτα 6. Οι επενδυτικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω κατά το δεύτερο εξάμηνο, καθώς προχωρά η υλοποίηση του σχετικού προγράμματος.

Προχωρά η επέκταση του Προβλήτα 6

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει πλέον στην επέκταση του Προβλήτα 6, τη σημαντικότερη επένδυση στην ιστορία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη διοίκηση, έχουν ήδη τοποθετηθεί οκτώ caissons, ενώ το ένατο βρίσκεται υπό κατασκευή.

Με την ολοκλήρωση του έργου επιδιώκεται η ενίσχυση της δυνατότητας του λιμανιού να εξυπηρετεί μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και να αυξήσει τη διαχειριστική του δυναμικότητα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Ιωάννης Τσάρας, ανέφερε ότι οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνουν την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, σημειώνοντας ότι το βάρος στρέφεται πλέον στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επέκταση του Προβλήτα 6, επισημαίνοντας ότι το έργο έχει ήδη αποκτήσει «ορατή μορφή» και αποτελεί βασικό τμήμα του μετασχηματισμού του λιμανιού.

Με την επιτάχυνση των επενδύσεων, ο ΟΛΘ επιδιώκει να αυξήσει τις επιχειρησιακές δυνατότητές του και να ενισχύσει τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως διαμετακομιστικής πύλης προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

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