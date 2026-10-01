Τραγωδία στην Ινδία: Οκτώ 16χρονοι μαθητές πνίγηκαν σε εκπαιδευτική εκδρομή

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Τραγική κατάληξη είχε εκπαιδευτική εκδρομή σε παραλία του κρατιδίου Μαχαράστρα της δυτικής Ινδίας, καθώς οκτώ μαθητές πνίγηκαν στη θάλασσα, όπως μεταδίδουν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Οι οκτώ έφηβοι, ηλικίας 16 ετών, συμμετείχαν σε εκδρομή ιδιωτικού φροντιστηρίου από την πόλη Πούνε. Συνολικά 48 άνθρωποι -25 μαθητές, 17 μαθήτριες και έξι καθηγητές- ταξίδεψαν στην περιοχή Ραϊγκάντ, διανύοντας απόσταση περίπου 170 χιλιομέτρων.

Το απόγευμα πήγαν για πικνίκ στην παραλία Ντιβεαγκάρ, όπου σημειώθηκε η τραγωδία. Οκτώ μαθητές μπήκαν στη θάλασσα, όμως παρασύρθηκαν από τα ισχυρά ρεύματα.

«Κατά την επίσκεψή τους στην παραλία, μπήκαν στη θάλασσα. Όμως υποτίμησαν τα ρεύματα και πνίγηκαν», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην εφημερίδα The Indian Express.

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