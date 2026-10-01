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01.10.2026 20:10

Βαρύς φόρος αίματος στην άσφαλτο: 12 νεκροί και 487 τραυματίες σε τροχαία τον Σεπτέμβριο στην Αττική

01.10.2026 20:10
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Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 487 τραυματίστηκαν (10 σοβαρά, 477 ελαφρά) σε 415 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, που σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο, στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαία Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 32.163 παραβάσεις, από τις οποίες 234 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

• 942 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 47 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

• 1.062 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

• 309 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 704 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• 1.365 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 3.130 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

• 82 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

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