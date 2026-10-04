Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων – Οι δρόμοι που είναι κλειστοί

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε ισχύ έχουν τεθεί σήμερα Κυριακή το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας, σε κεντρικούς δρόμους σε Αθήνα και Πειραιά, λόγω της διεξαγωγής δύο αθλητικών διοργανώσεων.

Συγκεκριμένα, λόγω διεξαγωγής του Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2026», θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις παρακάτω Λεωφόρους και οδούς, περιοχής δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Από νωρίς το πρωί έως 13.00:

Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφ. Κηφισίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ευελπίδων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πριγκιποννήσων και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.Από νωρίς το πρωί έως 13.00:

Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Λουκάρεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων.

Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λουκάρεως και Πατησίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Μαυροματαίων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίου Μελετίου και Κορδιγκτώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας.

Πατησίων, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Ομονοίας, και στα (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κορδιγκτώνος και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Μάρνη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθης και της οδού Πατησίων και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βας. Σοφίας.

Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η κάθετη διέλευση των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής της εκδήλωσης, τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων, θα πραγματοποιείται από τον ελεγχόμενο κόμβο Πατησίων – Κοδριγκτώνος.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων» αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωσή της.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον Πειραιά

Παράλληλα, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «RUN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑ», από τις 07.00 έως τη 13.00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κατωτέρω οδικό δίκτυο, περιοχής δήμου Πειραιά:

Γρ. Λαμπράκη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακτής Μουτσοπούλου και Πειραιώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ακτή Μουτσοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γρ. Λαμπράκη και Χαρ. Τρικούπη.

Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου (λεωφορειόδρομος), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σαχτούρη – Λεωφ. Αφεντούλη και Ελ. Βενιζέλου.

34ου Συντάγματος Πεζικού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ομ. Σκυλίτση.

Ευαγγελιστρίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομ. Σκυλίτση και Γρ. Λαμπράκη.

Πύλης, στο τμήμα της των οδών Γρ. Λαμπράκη και Τζαβέλλα.

Λεωφ. Αλεξ. Παπαναστασίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πύλης και της Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β΄.

Λεωφ. Βασ. Παύλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β΄ και της οδού Τζωρτζ Λόυδ.

Ακτή Κουντουριώτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζωρτζ Λόυδ και Πλωτάρχου Μπλέσσα.

Ακτή Μουτσοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πλωτάρχου Μπλέσσα και Γρ. Λαμπράκη.

Διαβάστε επίσης:

Ηλιούπολη: Πέθανε η 50χρονη διευθύντρια Γυμνασίου που είχε υποστεί ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού – Σε δωρεά οργάνων προχωρά η οικογένειά της

Κρήτη: Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε λίγες ώρες – Νεκρός 32χρονος στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου

Kρήτη: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ, τα ξημερώματα, στο Ρέθυμνο