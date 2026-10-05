Η στιγμή του τροχαίου στην Ανάβαση Αγρινίου – Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ ο 31χρονος οδηγός (video)

Takeaways by to pontiki AI Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός ελέγχου σε στροφή.

Ο οδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται πλέον στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου της Άρτας, ενώ η ΦΙΛΜΑ Αγρινίου ανακοίνωσε τη διακοπή του αγώνα μετά το συμβάν.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το ατύχημα, ενώ η διοργανώτρια λέσχη ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα του οδηγού και της οικογένειάς του.

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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (4/10) κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας νεαρός οδηγός.

Το βίντεο που δείχνει το αγωνιστικό αυτοκίνητο με τον αριθμό 29, το οποίο οδηγεί ο οδηγός του Αγωνιστικού Συλλόγου Ηρακλείου Φώτης Πούλιος να βγαίνει εκτός ελέγχου σε δεξιά στροφή της απαιτητικής ειδικής διαδρομής που περιλαμβάνεται στη 2η Ανάβαση Αγρινίου, προκαλεί σοκ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το sinidisi.gr, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί από την πορεία του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού. Στη συνέχεια, ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΦΙΛΜΑ Αγρινίου, το αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας.

«Ο Φώτης είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της πόλης μας, και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάνε όλα καλά και να έχει ταχεία και πλήρη ανάρρωση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Λέσχη απευθύνει επίσης έκκληση για σεβασμό προς τον ίδιο και την οικογένειά του, ζητώντας να αποφεύγεται η αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών τόσο για την κατάσταση της υγείας του όσο και για τις συνθήκες του ατυχήματος.

«Αυτές τις ώρες, το μόνο που έχει σημασία είναι ο άνθρωπος. Φώτη, οι σκέψεις και οι ευχές όλων μας είναι μαζί σου. Σιδερένιος και γρήγορα κοντά μας», καταλήγει η ανακοίνωση της ΦΙΛΜΑ Αγρινίου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.

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