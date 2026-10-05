Κιμ Καρντάσιαν: «Ήμουν μόνη για πέντε χρόνια, ήθελα να θεραπευτώ», δήλωσε για την περίοδο μετά το διαζύγιο από τον Κάνιε Γουέστ

Takeaways by to pontiki AI Η Κιμ Καρντάσιαν δήλωσε ότι παρέμεινε μόνη της για πέντε χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Κάνιε Γουέστ, επιλέγοντας να εστιάσει στα παιδιά της και σε προσωπικά της σχέδια.

Η τηλεπερσόνα εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν ένιωθε πίεση για νέα σχέση, καθώς επεδίωκε να θεραπευτεί πλήρως και να αφοσιωθεί στην αυτοβελτίωσή της.

Η σχέση της με τον Λιούις Χάμιλτον έγινε γνωστή τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ το ζευγάρι επιβεβαίωσε δημόσια τον δεσμό του τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.

Η Καρντάσιαν επέλεξε να μην προχωρήσει σε περαιτέρω δηλώσεις σχετικά με τη φύση της σχέσης της με τον οδηγό της Formula 1 κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της.

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Στα πέντε χρόνια που ήταν single πριν γίνει ζευγάρι με τον Λιούις Χάμιλτον αναφέρθηκε η Κιμ Καρντάσιαν, δηλώνοντας πως ήθελε να «θεραπευτεί πλήρως» από το διαζύγιό της με τον Κάνιε Γουέστ.



Η τηλεπερσόνα μίλησε για την περίοδο που πέρασε μόνη της μετά το διαζύγιό της, σχολιάζοντας ότι για περίπου πέντε χρόνια δεν είχε δεσμό και πως αυτό το διάστημα τη βοήθησε να επικεντρωθεί στα παιδιά και στον εαυτό της.

Kim Kardashian Says She Needed to ‘Completely Heal’ Before Dating Again: ‘I Was Really Single for 5 Years’ https://t.co/TURauVszjR October 5, 2026







Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Style των Sunday Times, η Καρντάσιαν αναφέρθηκε στη ζωή της πριν γνωρίσει τον νυν σύντροφό της, οδηγό της Formula 1. «Ήμουν πραγματικά μόνη για πέντε χρόνια και αυτό μου έκανε καλό. Μπορούσα να επικεντρωθώ στα παιδιά μου και σε πρότζεκτ στα οποία πραγματικά ήθελα να συμμετέχω» δήλωσε.

Η ίδια εξήγησε, ότι δεν ένιωθε καμία πίεση να μπει ξανά σε σχέση και πως χρειαζόταν χρόνο για να επουλώσει τις πληγές της και να δουλέψει με τον εαυτό της: «Πραγματικά δεν βιαζόμουν. Δεν ένιωθα ότι μου έλειπε κάτι. Ένιωθα ότι χρειαζόμουν τον χρόνο μου. Ήθελα να θεραπευτώ πλήρως και απλώς να δουλέψω με τον εαυτό μου. Δεν ήμουν έτοιμη να ανοιχτώ. Πραγματικά δεν το σκεφτόμουν καν. Το σύμπαν λειτουργεί υπέρ σου όταν απλώς το αφήνεις να συμβεί».





Όταν ρωτήθηκε για το αν συζητά για τη σχέση της με τον Λιούις Χάμιλτον, η Κιμ Καρντάσιαν είπε: «Θαπροτιμούσα μάλλον να μην το κάνω».



Η σχέση της με τον 41χρονο ξεκίνησε να απασχολεί τη δημοσιότητα τον Φεβρουάριο του 2026, όταν οι δυο τους εθεάθησαν στο Παρίσι. Ακολούθησαν κοινές διακοπές στο Τόκιο μαζί με τα τέσσερα παιδιά της Καρντάσιαν, ενώ το ζευγάρι έχει επίσης φωτογραφηθεί να κάνει ποδήλατο στο Λονδίνο. Η επιχειρηματίας είχε βρεθεί και στο πλευρό του Χάμιλτον στο Γκραν Πρι του Μονακό.



Οι δυο τους επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Απρίλιο, όταν ο Χάμιλτον δημοσίευσε βίντεο με την Καρντάσιαν μέσα στη Ferrari F40 του στο Τόκιο. Πριν από τη σχέση της με τον Χάμιλτον, η Καρντάσιαν είχε σχέση με τον κωμικό Πιτ Ντέιβιντσον για περίπου εννέα μήνες, μέχρι τον χωρισμό τους τον Αύγουστο του 2022.

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