Νέα χρέη 10 δισ. σε έναν χρόνο – Το 0,26% των οφειλετών κατέχει το 74% του συνολικού χρέους

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Εκτός ελέγχου διευρύνεται η «μαύρη τρύπα» των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, καθώς μέσα στον τελευταίο χρόνο προστέθηκαν στα «βιβλία» της Εφορίας νέα χρέη ύψους 9,86 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από απλήρωτες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ) και πρόστιμα, τόσο από φυσικά πρόσωπα όσο και από επιχειρήσεις.

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο, όμως, αφορά την κατανομή αυτών των οφειλών: μόλις το 0,26% των οφειλετών συγκεντρώνει το 74% του συνολικού χρέους, επιβεβαιώνοντας ότι ο πυρήνας του προβλήματος παραμένει εστιασμένος σε έναν ελάχιστο αριθμό μεγαλοοφειλετών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, η ακτινογραφία των στοιχείων αποκαλύπτει μια εντελώς παραμορφωμένη εικόνα, όπου τα πραγματικά χρέη διαφέρουν σημαντικά από τα «στατιστικά», ενώ η ακρίβεια συνεχίζει να παράγει νέα ελλείμματα.

Πόσα είναι τα πραγματικά χρέη

Από το συνολικό «βουνό» των 110 δισ. ευρώ:

Τα 30,50 δισ. ευρώ (27,8%) είναι «λογιστικά» χρέη: Έχουν χαρακτηριστεί οριστικά ανεπίδεκτα είσπραξης (περιλαμβάνουν χρεοκοπίες και πρόστιμα-μαμούθ, όπως 5,51 δισ. ευρώ που καταλογίστηκαν σε έναν και μόνο οφειλέτη).

Το πραγματικά εισπράξιμο χρέος είναι 79,27 δισ. ευρώ: Αυτό είναι το ποσό που διεκδικεί η ΑΑΔΕ. Από αυτά, τα 24,86 δισ. αφορούν απλήρωτο ΦΠΑ (ποσοστό 47,1%), επιβεβαιώνοντας ότι οι επιχειρήσεις αδυνατούν να αποδώσουν τον φόρο που εισέπραξαν, ενώ τα 22,2 δισ. αφορούν φόρο εισοδήματος.

Νέος «κύκλος» χρεών λόγω ακρίβειας

Η πιεσμένη καθημερινότητα και το αυξημένο κόστος διαβίωσης «γεννούν» κάθε μήνα περίπου 822 εκατομμύρια ευρώ νέα απλήρωτα χρέη. Μέσα σε μόλις 12 μήνες, προστέθηκαν 9,86 δισ. ευρώ φρέσκων οφειλών, εξανεμίζοντας τις διαγραφές παλαιών χρεών (14,5 δισ. ευρώ) στις οποίες προχώρησε ο μηχανισμός.

Η μεγάλη κοινωνική ανισότητα

Η κατανομή των 3.985.112 οφειλετών αποτυπώνει ένα τεράστιο χάσμα:

Μικροοφειλέτες (89,77% του συνόλου): Σχεδόν 3,57 εκατομμύρια πολίτες χρωστούν έως 10.000 ευρώ ο καθένας. Παρά τον τεράστιο όγκο τους, το χρέος τους αντιπροσωπεύει μόλις το 3,57% της συνολικής οφειλής.

Μεγαλοοφειλέτες (0,26% του συνόλου): Μόλις 10.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ συγκεντρώνουν το δυσθεώρητο 74,36% του συνολικού χρέους (66,12 δισ. ευρώ οφείλονται από εταιρείες).

Στον «αέρα» οι ρυθμίσεις

Παρά τη διεύρυνση των σχημάτων αποπληρωμής, μόλις 5,31 δισ. ευρώ —δηλαδή το 6,7% του πραγματικού εισπράξιμου χρέους— βρίσκονται σήμερα ενταγμένα σε ενεργή ρύθμιση. Ενδεικτικό της πίεσης είναι ότι μόνο τον Ιούλιο, με τη λήξη της 1ης δόσης του φόρου εισοδήματος, προστέθηκαν 129.337 νέοι οφειλέτες στη λίστα της Εφορίας.

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