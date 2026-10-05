«Το μισό του μηδέν» του Μηνά Βιντιάδη στον ΙΑΝΟ Θεσσαλονίκης

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Το νέο βιβλίο του συγγραφέα και δημοσιογράφου παρουσιάζεται την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, παρουσία του Αστέρη Πελτέκη και των συντελεστών της θεατρικής παράστασης του ΚΘΒΕ.

Ένα όνειρο για δέκα εκατομμύρια, ένα δελτίο Τζόκερ, ένα ψέμα και μια μνήμη που δεν είναι τόσο αξιόπιστη όσο νομίζουμε. Το νέο έργο του Μηνά Βιντιάδη, «Το μισό του μηδέν», που μόλις κυκλοφόρησε σε βιβλίο από την ΚΑΠΑ Εκδοτική, παρουσιάζεται την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 19:00 στον ΙΑΝΟ Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Στην παρουσίαση θα παραβρεθεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ, Αστέρης Πελτέκης, ο σκηνοθέτης Γιώργος Κιουρτσίδης και οι ηθοποιοί της παράστασης Αλέξανδρος Ζαφειριάδης, Ρέα Καραδέδου Ισουά, Θοδωρής Πολυζώνης και Ελευθερία Τέτουλα.

Το «Μισό του μηδέν» είναι μια ιστορία που ξεκινά με μια φαινομενικά απλή φαντασίωση και εξελίσσεται σε ένα σύνθετο παιχνίδι ανάμεσα στην πραγματικότητα, τη μνήμη και την επιθυμία.

Η υπόθεση

Ένας άντρας ονειρεύεται ότι κερδίζει δέκα εκατομμύρια στο Τζόκερ και το διηγείται στη γυναίκα του, στην κόρη του και στον καλύτερό του φίλο. Εκείνοι τον αντιμετωπίζουν σαν να έχει πράγματι κερδίσει. Λίγες ημέρες αργότερα, ο άντρας εξαφανίζεται με… δέκα εκατομμύρια και αλλάζει τις ζωές όλων. Όταν επιστρέφει, τίποτα δεν είναι πια όπως πριν.

Γιατί πίσω από την ιστορία των χρημάτων και του ψέματος βρίσκεται ένα πολύ πιο δύσκολο ερώτημα: πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε τη μνήμη μας και, τελικά, πόσο καλά γνωρίζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό;

Ο ήρωας του έργου, ένας άντρας στην ώριμη ηλικία του, έρχεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ίσως απειλή: το ίδιο του το μυαλό. Οι αναμνήσεις του, που θεωρεί πιστά αντίγραφα του παρελθόντος, αποδεικνύονται ιστορίες που μεταμορφώνονται κάθε φορά που τις ανακαλεί. Η οικογένεια και ο στενότερος φίλος του στέκονται δίπλα του — μέχρι τη στιγμή που τίθεται το ερώτημα αν βρίσκονται πραγματικά δίπλα του ή απέναντί του.

Λέει ο συγγραφέας:

Ο Μηνάς Βιντιάδης σημειώνει για τον ήρωά του:

«Ένας άντρας γίνεται έρμαιο του μυαλού του που τον κάνει να πιστεύει ότι οι αναμνήσεις του είναι πιστά αντίγραφα στιγμών του παρελθόντος, ενώ στην πραγματικότητα είναι μικρές ιστορίες που ξαναγράφονται, κάθε φορά που τις ανακαλεί στη μνήμη του».

Και προσθέτει:

«Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο όσα θυμάται, αλλά και όσα αισθάνεται. Όσα το μυαλό κρύβει, η καρδιά μπορεί να τα θυμάται…»

Η παρουσίαση στον ΙΑΝΟ Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα της παράστασης στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, (Παρασκευή 2 Οκτωβρίου) που παρουσιάζεται από το ΚΘΒΕ τη θεατρική περίοδο 2026-2027.

Το βιβλίο συναντά έτσι το κοινό της Θεσσαλονίκης μέσα από τον συγγραφέα του, αλλά και μέσα από τους ανθρώπους που μετέφεραν την ιστορία του από τη σελίδα στη σκηνή.

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