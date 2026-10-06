Έκλεψαν από μουσείο την «Αποκάλυψη» του Joseph Forêt, ένα από τα ακριβότερα βιβλία στον κόσμο, που ζυγίζει 210 κιλά (videos)

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Το βιβλίο «Αποκάλυψη» του Ζοζέφ Φωρέ, ένα από τα πιο ακριβά βιβλία στον κόσμο και του οποίου το εξώφυλλο σχεδιάστηκε από τον Σαλβαντόρ Νταλί, κλάπηκε τη νύχτα της 4ης προς 5η Οκτωβρίου από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Ισουάρ, στην Ωβέρνη, αναφέρει το BFMTV, επικαλούμενο την Εισαγγελία του Κλερμόν-Φεράν.
Περιγραφόμενο ως «έργο τέχνης μεγάλης αξίας» και «εξαιρετικό κομμάτι», το εξώφυλλο αυτού του μοναδικού αντιγράφου του «Βιβλίου της Αποκάλυψης» σχεδιάστηκε από τον Σαλβαντόρ Νταλί και είναι κατασκευασμένο από μπρούντζο και διακοσμημένο με χρυσό, πολύτιμους λίθους και κοχύλια.
Το έργο εμπνευσμένο από το κείμενο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, το οποίο ζυγίζει συνολικά 210 κιλά, δημιουργήθηκε από τον Ζοζέφ Φωρέ μεταξύ 1958 και 1961 και η αξία του ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Είναι εικονογραφημένο σε τεράστια φύλλα περγαμηνής από δεκατέσσερις από τους μεγαλύτερους ζωγράφους και συγγραφείς του 20ού αιώνα, συμπεριλαμβανομένων των Jean Cocteau , Bernard Buffet και Jean Giono.
Ο Νταλί φιλοτέχνησε το χάλκινο εξώφυλλο, διακοσμημένο με χρυσό, πολύτιμους λίθους και κοχύλια, το οποίο από μόνο του ζυγίζει 150 κιλά, σε σύγκριση με 210 κιλά για ολόκληρο το έργο.
Αφού αποτέλεσε θέμα σχεδόν 150 εκθέσεων σε όλο τον κόσμο μεταξύ 1961 και 1972, το εξώφυλλο του βιβλίου «Αποκάλυψη» εξαφανίστηκε από το κοινό για ένα διάστημα, φυλασσόταν στην Ελβετία και στη συνέχεια πουλήθηκε σε κάποιους Ιάπωνες.
Ενώ ετοιμάζονταν να το δημοπρατήσουν κομμάτι-κομμάτι, το βιβλίο αγοράστηκε το 2003 από τον γενικό διευθυντή μιας εταιρείας αποκατάστασης έργων τέχνης στη πόλη Ισουάρ , τον Christian Karoutzos.
Διακριτικός ως προς την τιμή αγοράς του έργου, δήλωσε στο AFP εκείνη την εποχή ότι, κατά τη στιγμή της έκδοσής του, το βιβλίο «αποτιμήθηκε σε δύο εκατομμύρια φράγκα (304.898 ευρώ), γεγονός που το καθιστούσε, εκείνη την εποχή, το πιο ακριβό βιβλίο στον κόσμο».
Επρόκειτο να εκθέσει το εξώφυλλο και μερικές περγαμηνές στο κέντρο σύγχρονης τέχνης του στο Ισουάρ μέχρι το φθινόπωρο και πρόσφατα είχε δώσει αρκετές συνεντεύξεις για το θέμα στον τοπικό τύπο.
«Είναι έργο ενός ιδιώτη που κατείχε ένα μικρό ιδιωτικό μουσείο σύγχρονης τέχνης, το οποίο στέγαζε επίσης και άλλα έργα μικρότερης αξίας», δήλωσε ο δήμαρχος του Ισουάρ, Μπερτράν Μπαρό, στο AFP. Η ζημιά είναι «ανυπολόγιστη» και «αντιπροσωπεύει το έργο μιας ζωής», πρόσθεσε.
Ο δήμαρχος είπε ότι μίλησε με τον ιδιοκτήτη, «πολύ απογοητευμένος, ο οποίος του εξήγησε ότι είχε κλαπεί ένα περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί μέρος της γαλλικής κληρονομιάς». Ο Bertrand Barraud δεν μπόρεσε να πει εάν η κλοπή διαπράχθηκε με διάρρηξη. Η έρευνα έχει ανατεθεί στην ανακριτική ομάδα της χωροφυλακής του Κλερμόν-Φεράν.
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