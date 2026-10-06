search
ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 15:52
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2026 14:00

Η Hyundai παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Αθήνας το IONIQ 3 (photos)

06.10.2026 14:00
ioniq3_036-2048×1365

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Hyundai παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Αθήνας το IONIQ 3, ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact hatchback που σχεδιάστηκε με στόχο να κάνει την ηλεκτρική μετακίνηση πιο απλή, άνετη και προσαρμοσμένη στις καθημερινές ανάγκες των Ευρωπαίων.

Συνδυάζει το τολμηρό ντιζάιν που βασίζεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία «Art of Steel» της Hyundai, απλή και εύχρηστη τεχνολογία και ένα ευρύχωρο, άνετο εσωτερικό. Διαθέτει βελτιστοποιημένη σιλουέτα τόσο ως προς την αεροδυναμική απόδοση όσο και ως προς την εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων. Το χαμηλό και κομψό εμπρός μέρος συνεχίζεται σε μια χαρακτηριστική γραμμή οροφής, η οποία εκτείνεται σχεδόν ευθεία πάνω από τους εμπρός και πίσω επιβάτες, πριν κατέβει πιο έντονα για να ενσωματωθεί με την πίσω αεροτομή. Η συγκεκριμένη γεωμετρία μεγιστοποιεί την ευρυχωρία της καμπίνας, προσφέροντας περισσότερο χώρο για το κεφάλι και βελτιωμένη άνεση για τους πίσω επιβάτες.

Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα Electric- Global Modular Platform (E-GMP) με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 V. Τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης αποδίδουν έως 147 ίππους και 250 Nm ροπής, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα. Διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, με αυτονομία σε αστικό κύκλο 465 χλμ. και σε συνδυαστικό κύκλο 344 χλμ. (κατά WLTP) για τη Standard Range και 687 χλμ. σε αστικό κύκλο και 497 χλμ. σε συνδυαστικό κύκλο (κατά WLTP) για τη Long Range. Η ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 29 λεπτά, ενώ υποστηρίζεται φόρτιση AC έως 22 kW.

Το IONIQ 3 έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη και παράγεται στην εργοστασιακή μονάδα της Hyundai στο İzmit (Τουρκία).

Διαβάστε επίσης:

Η BMW έφτιαξε το εκατομμυριοστό M αυτοκίνητο

Τα τρία φθηνότερα μοντέλα της FIAT στην Ελλάδα – Όλα κάτω από 19.000 ευρώ

Τι είναι αυτή η πινακίδα με τις δύο θερμοκρασίες στους αυτοκινητοδρόμους και τι εξυπηρετεί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τα υπονοούμενα Τραμπ ότι θα άφηνε το Ιράν να ισοπεδώσει το Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο (Video)

limani-thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 1.000 βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στον βυθό του λιμανιού

pierrakakis 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μηνύσεις σε 18 influencers για την προώθηση παράνομου τζόγου, μαύρη λίστα 15.000 ιστοτόπων – Τι αποκάλυψε ο Πιερρακάκης, «η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία»

mosxa-adv-1
ADVERTORIAL

«Μόσχα δεν υπάρχει πια» – Από τις 9 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με αφετηρία τις «Τρεις Αδελφές» του Άντον Τσέχωφ

marko_rubio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Ρούμπιο εν μέσω διαδηλώσεων και αυστηρών μέτρων ασφαλείας – Οι συμφωνίες που μπαίνουν στο τραπέζι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gavras
LIFESTYLE

Ρομέν Γαβράς: «Κάποιες φορές σκέφτομαι να μετακομίσω στο χωριό μου στην Αρκαδία και να γίνω βοσκός»

kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

Syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά συνταξιούχων: Οι τρεις μεγάλες «μάχες» και ποιοι πάνε ταμείο – Τα ποσά και οι ημερομηνίες

kafsima kostos
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ντίζελ έπεσε κατά 3,2 λεπτά μετά την επιδότηση των 20 λεπτών – Η αμόλυβδη 0,2 λεπτά με την έκπτωση των 10!

androulakis- karaklioumi – vorodis- xouliarakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Γενέθλια ΝΔ με ρήγματα, η ημερομηνία Σαμαρά, media training στην ΕΛΑΣ από Καρακλιούμη, ο Χουλιαράκης, το ρίσκο του ΠΑΣΟΚ και η οχύρωση από Βορίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 15:52
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τα υπονοούμενα Τραμπ ότι θα άφηνε το Ιράν να ισοπεδώσει το Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο (Video)

limani-thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 1.000 βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στον βυθό του λιμανιού

pierrakakis 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μηνύσεις σε 18 influencers για την προώθηση παράνομου τζόγου, μαύρη λίστα 15.000 ιστοτόπων – Τι αποκάλυψε ο Πιερρακάκης, «η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία»

1 / 3