Η Hyundai παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Αθήνας το IONIQ 3 (photos)

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Η Hyundai παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Αθήνας το IONIQ 3, ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact hatchback που σχεδιάστηκε με στόχο να κάνει την ηλεκτρική μετακίνηση πιο απλή, άνετη και προσαρμοσμένη στις καθημερινές ανάγκες των Ευρωπαίων.

Συνδυάζει το τολμηρό ντιζάιν που βασίζεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία «Art of Steel» της Hyundai, απλή και εύχρηστη τεχνολογία και ένα ευρύχωρο, άνετο εσωτερικό. Διαθέτει βελτιστοποιημένη σιλουέτα τόσο ως προς την αεροδυναμική απόδοση όσο και ως προς την εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων. Το χαμηλό και κομψό εμπρός μέρος συνεχίζεται σε μια χαρακτηριστική γραμμή οροφής, η οποία εκτείνεται σχεδόν ευθεία πάνω από τους εμπρός και πίσω επιβάτες, πριν κατέβει πιο έντονα για να ενσωματωθεί με την πίσω αεροτομή. Η συγκεκριμένη γεωμετρία μεγιστοποιεί την ευρυχωρία της καμπίνας, προσφέροντας περισσότερο χώρο για το κεφάλι και βελτιωμένη άνεση για τους πίσω επιβάτες.

Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα Electric- Global Modular Platform (E-GMP) με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 V. Τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης αποδίδουν έως 147 ίππους και 250 Nm ροπής, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα. Διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, με αυτονομία σε αστικό κύκλο 465 χλμ. και σε συνδυαστικό κύκλο 344 χλμ. (κατά WLTP) για τη Standard Range και 687 χλμ. σε αστικό κύκλο και 497 χλμ. σε συνδυαστικό κύκλο (κατά WLTP) για τη Long Range. Η ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 29 λεπτά, ενώ υποστηρίζεται φόρτιση AC έως 22 kW.

Το IONIQ 3 έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη και παράγεται στην εργοστασιακή μονάδα της Hyundai στο İzmit (Τουρκία).

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