EUROCERT: Σταθερή παρουσία στις υποδομές και μεταφορές με έμφαση σε πιστοποίηση, ασφάλεια και βιωσιμότητα έργων

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Την παρουσία της στους κλάδους των υποδομών και των μεταφορών ενισχύει η EUROCERT, αξιοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες πιστοποίησης, επιθεώρησης και ελέγχων σε έργα και επιχειρήσεις που βρίσκονται αντιμέτωπα με αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και βιωσιμότητας.

Η εταιρεία συμμετείχε και φέτος στο 9ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών – ITC 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, διατηρώντας δικό της περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο.

Η συμμετοχή της EUROCERT εντάσσεται στη στρατηγική της για ισχυρότερη παρουσία σε δύο κλάδους στους οποίους βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές επενδύσεις, αλλά και αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις.

Στο επίκεντρο του φετινού ITC βρέθηκαν μεταξύ άλλων τα μεγάλα έργα υποδομής, η χρηματοδότησή τους, οι αλλαγές στον κατασκευαστικό κλάδο, η πράσινη μετάβαση, τα logistics, οι μεταφορές και η αστική κινητικότητα.

Η ανάπτυξη νέων έργων και η μετάβαση σε πιο σύνθετες υποδομές δημιουργούν μεγαλύτερες ανάγκες για ελέγχους συμμόρφωσης, πιστοποιήσεις και τεχνικές επιθεωρήσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, η EUROCERT επιχειρεί να διευρύνει τον ρόλο της παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν την εφαρμογή αναγνωρισμένων προτύπων, τον έλεγχο της συμμόρφωσης και την τεκμηρίωση απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα.

Η συγκεκριμένη αγορά αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για πιστοποιημένες διαδικασίες, αλλά και όσο ενισχύεται η ανάγκη για παρακολούθηση περιβαλλοντικών και ποιοτικών κριτηρίων σε μεγάλα έργα.

Η παρουσία της EUROCERT στο συνέδριο είχε παράλληλα εμπορικό και θεσμικό χαρακτήρα, καθώς στελέχη της εταιρείας πραγματοποίησαν συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων και επαγγελματίες των υποδομών και των μεταφορών.

Στόχος ήταν η καταγραφή των νέων αναγκών της αγοράς και η παρουσίαση υπηρεσιών που συνδέονται με πιστοποίηση, επιθεωρήσεις και ελέγχους.

Η εταιρεία αξιοποιεί τη συμμετοχή της στο ITC ως σταθερό σημείο επαφής με την αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η ποιότητα, η συμμόρφωση και η ασφάλεια αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στην υλοποίηση επενδύσεων και έργων υποδομής.

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