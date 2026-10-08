Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει από τους ανεξάρτητους βουλευτές να επιστρέψουν τις έδρες – Πού αποσκοπεί, ποιους 12 βάζει στο στόχαστρο

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Τεντώνει το σχοινί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν το καλοκαίρι από το κόμμα με προορισμό το κόμμα Τσίπρα, αλλά δεν παρέδωσαν τις έδρες τους.

Σύμφωνα με διαρροές της Κουμουνδούρου, δίνεται διορία μιας εβδομάδας, ως την άλλη Τετάρτη, σε 12 ανεξάρτητους βουλευτές, προκειμένου να παραδώσουν τις έδρες τους στον ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν το πράξουν, τότε το επιτελείο της Κουμουνδούρου θα δώσει στη δημοσιότητα παλιότερες δηλώσεις τους κατά της παρακράτησης εδρών, προκειμένου να τους εκθέσουν για ασυνέπεια και υποκρισία. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλου είδους καταγγελίες.

Η προειδοποίηση αυτή στρέφεται κατά του πρώην προέδρου τού κόμματος Σωκράτη Φάμελλου, της πρώην αντιπροέδρου της Βουλής Όλγας Γεροβασίλη και των ανεξάρτητων βουλευτών Καλλιόπης Βέττα, Γιώργου Γαβρήλου, Μίλτου Ζαμπάρα, Διονύση Καλαματιανού, Μαρίνας Κοντοτόλη, Χάρη Μαμουλάκη, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, Πόπης Τσαπανίδου, Γιώργου Ψυχογιού.

Παράλληλα, απευθύνεται προειδοποίηση σε κόμματα που ενδεχομένως να αποδεχτούν στους κόλπους τους τούς εν λόγω βουλευτές, χωρίς να έχουν παραιτηθεί: αν δεχτούν τις έδρες, θα χαρακτηριστούν «κλεπταποδόχοι».

Προφανώς, ο αποδέκτης του μηνύματος είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛ.Α.Σ., μολονότι ο πρώην πρωθυπουργός ουδέποτε έχει δώσει την αίσθηση πως σκέφτεται να κάνει «εκπτώσεις» στους όρους που έχει θέσει και να προβεί σε «εξαιρέσεις». Καμία πρόθεση δεν έχει ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. να φανεί ανακόλουθος, αντιθέτως τις τελευταίες εβδομάδες επιμένει εμφατικά να υπενθυμίζει τους όρους που έχει θέσει κι έχει επαναλάβει το μήνυμα περί παραιτήσεων όσων θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛ.Α.Σ.

Στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι ήταν η ώρα να αναδείξουν το ηθικό και πολιτικό ζήτημα της διακράτησης εδρών και κάνουν λόγο για «υποκρισία». Διερωτώνται γιατί κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές που θεωρείται βέβαιο πως θα πάνε στην ΕΛ.Α.Σ. κρατούν τις έδρες τους. Ακόμη κι αν παραιτηθούν τελευταία στιγμή, δεν αλλάζει, λένε από την Κουμουνδούρου, πως θα έχουν στερήσει τις έδρες αυτές από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ενδεχομένως στο μυαλό κάποιων να υπάρχει και το οικονομικό ζήτημα, καθώς, αν οι έδρες ανήκαν στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα συνεπαγόταν και κάποιες εισφορές στο κόμμα.

Όσο για τους λόγους που στοχεύουν ειδικά σε αυτά τα πρόσωπα, λένε ότι καταρχάς επρόκειτο για ενεργούς βουλευτές του κόμματος μέχρι τελευταία στιγμή, που αποχώρησαν μάλιστα όλοι μαζί την ίδια εβδομάδα, επιτρέποντας εκτιμήσεις περί μιας συντεταγμένης στρατηγικής κι ενός σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ για χάρη του Τσίπρα – που τελικά δεν ευοδώθηκε, λένε από την Κουμουνδούρου. Επισημαίνουν ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις οι ίδιες, κι ενδεικτικά ότι θεωρούν π.χ. μέγα ατόπημα του Σωκράτη Φάμελλου το ότι δεν είχε την ευθιξία να παραδώσει την έδρα του. Την ίδια ώρα για πρόσωπα όπως η Νίνα Κασιμάτη τονίζουν πως αφενός διεγράφη από την Κ.Ο., αφετέρου ήταν ανενεργή από καιρό και δεν μπορεί κανείς να της αποδώσει συμμετοχή στο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.

Πάντως, αφήνουν κι ένα παράθυρο ανοιχτό για επιστροφές, εφόσον κάποιοι δείξουν ότι «αναγνωρίζουν το λάθος τους».

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