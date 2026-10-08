search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 00:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2026 23:00

Τετ α τετ Πούτιν με Πεζεσκιάν: «Η Τεχεράνη καταβάλλει προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ», λέει ο Ρώσος Πρόεδρος

08.10.2026 23:00
putin-pezeskian

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν στο Τουρκμενιστάν, ενόψει μιας περιφερειακής συνόδου κορυφής, και τον διαβεβαίωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδουν ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.    

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας προκειμένου να συμβάλουμε στη διευθέτηση αυτής της κρίσης», δήλωσε ο Πούτιν, εκτιμώντας πως το Ιράν καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης», η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στην Ισλαμική Δημοκρατία.  

  Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA αναφέρει πως Πούτιν και Πεζεσκιάν συζήτησαν επίσης για διμερή θέματα, εστιάζοντας κυρίως στην ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, η γεωργία, οι μεταφορές και το εμπόριο.

Διαβάστε επίσης

Από τη Βαστίλη στο Σύνταγμα, η Gen Z στην αντεπίθεση – Πώς η οργή εξαπλώνεται από χώρα σε χώρα

Χιλιάδες διαδηλωτές στη Μαδρίτη μετά τον θάνατο της Μαρικάρμεν – «Αγία της Αριστεράς» για το ακροδεξιό Vox η 87χρονη

Ελβάν Μπενουά: Το «πρόσωπο» των μαθητικών κινητοποιήσεων παραδίδει μαθήματα πολιτικής επικοινωνίας (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vladis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Ντομπρόβσκις ζητά σύνεση παρά την ενεργειακή κρίση: Φρένο σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες για Ελλάδα-Ιταλία

fylakes domokou
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της αστυνομίας στις φυλακές Δομοκού: Εντοπίστηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια και κινητό

lebanon israel
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις παρά την εκεχειρία – Νεκρός 21χρονος Ισραηλινός στρατιώτης, ο 17ος από τον Ιούνιο

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανή παρέσυρε 14χρονη στη Θεσσαλονίκη

pao lesor
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ 92-74: «Πράσινος» θρίαμβος με άμυνα από ατσάλι και 4 στα 4 στη Euroleague

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kanakis-new
MEDIA

ΑΝΤ1-Ράδιο Αρβύλα: Η πορεία προς τον χωρισμό

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

lazopoulos-new
MEDIA

Τηλεθέαση: Σάρωσε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην πρεμιέρα του

lakis-lazopoulos
LIFESTYLE

Λαζόπουλος: «H γυναίκα μου είχε ακολουθήσει έναν άλλο γιατρό του Κολωνακίου που της έλεγε να μην κάνει εξετάσεις, αν και είχε περάσει καρκίνο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 00:41
vladis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Ντομπρόβσκις ζητά σύνεση παρά την ενεργειακή κρίση: Φρένο σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες για Ελλάδα-Ιταλία

fylakes domokou
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της αστυνομίας στις φυλακές Δομοκού: Εντοπίστηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια και κινητό

lebanon israel
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις παρά την εκεχειρία – Νεκρός 21χρονος Ισραηλινός στρατιώτης, ο 17ος από τον Ιούνιο

1 / 3