Τετ α τετ Πούτιν με Πεζεσκιάν: «Η Τεχεράνη καταβάλλει προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ», λέει ο Ρώσος Πρόεδρος

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν στο Τουρκμενιστάν, ενόψει μιας περιφερειακής συνόδου κορυφής, και τον διαβεβαίωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδουν ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.
«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας προκειμένου να συμβάλουμε στη διευθέτηση αυτής της κρίσης», δήλωσε ο Πούτιν, εκτιμώντας πως το Ιράν καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης», η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στην Ισλαμική Δημοκρατία.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA αναφέρει πως Πούτιν και Πεζεσκιάν συζήτησαν επίσης για διμερή θέματα, εστιάζοντας κυρίως στην ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, η γεωργία, οι μεταφορές και το εμπόριο.
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