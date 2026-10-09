Κιλκίς: Της είπαν ότι χρωστά στην εφορία και της πήραν 24.000 ευρώ

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Tηλεφωνική απάτη με λεία 24.000 ευρώ και κοσμήματα σε βάρος ηλικιωμένης σε χωριό του Κιλκίς εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2026, με τους δράστες να χρησιμοποιούν ως πρόσχημα δήθεν οφειλή της γυναίκας προς την εφορία. Για την απάτη σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Προσποιήθηκε την υπάλληλο της εφορίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, μία γυναίκα συνεργός των δύο ανδρών τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης και προσποιήθηκε ότι είναι υπάλληλος της εφορίας.Ισχυρίστηκε ότι σε βάρος της γυναίκας εκκρεμούσε μεγάλο πρόστιμο και την έπεισε να συγκεντρώσει σε μία σακούλα τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι της.

Στη συνέχεια, της ζήτησε να αφήσει τη σακούλα σε σημείο έξω από την κατοικία της. Οι δύο άνδρες παρέλαβαν τα χρήματα και τα κοσμήματα και διέφυγαν με μοτοσικλέτα.

Η συνολική λεία περιλάμβανε 24.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα, η αξία των οποίων δεν προσδιορίζεται.

Αναζητείται η συνεργός τους

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση της γυναίκας που φέρεται να πραγματοποίησε το τηλεφώνημα στην ηλικιωμένη.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν εάν οι εμπλεκόμενοι συνδέονται και με άλλες παρόμοιες απάτες. Σε βάρος των δύο ταυτοποιημένων ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση.

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