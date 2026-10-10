Εθνική Τράπεζα: Εκατό ψηφιακοί βοηθοί αλλάζουν την εξυπηρέτηση και δημιουργούν νέες πηγές εσόδων για επιχειρήσεις

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Από την εξυπηρέτηση πελατών μέχρι τη διαχείριση παραπόνων και την αξιολόγηση επιχειρηματικών δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας. Η τράπεζα προχωρά στην ανάπτυξη ενός εκτεταμένου συστήματος ψηφιακών βοηθών, επιδιώκοντας όχι μόνο να μειώσει το λειτουργικό κόστος, αλλά και να δημιουργήσει νέες υπηρεσίες που θα μπορούσαν μελλοντικά να προσφέρονται σε επιχειρηματικούς πελάτες.

Το σχέδιο προβλέπει την ενεργοποίηση περίπου 100 εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης έως το τέλος του 2026, ενώ ήδη περισσότερες από 20 υπηρεσίες και κανάλια εξυπηρέτησης υποστηρίζονται από αντίστοιχα εργαλεία.

Όπως έχει αναφέρει ο Chief Operating Officer της Εθνικής, Στράτος Μολυβιάτης, η μετάβαση δεν περιορίζεται στην αυτοματοποίηση απλών εργασιών, αλλά αφορά συνολικά τον τρόπο οργάνωσης των τραπεζικών υπηρεσιών.

Η Sophia αναλαμβάνει μία στις τέσσερις επικοινωνίες

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο ψηφιακός βοηθός Sophia, που λειτουργεί από το 2025 και αναβαθμίζεται με νέες δυνατότητες.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου διαχειριζόταν ήδη το 24% των επαφών πελατών που πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών καναλιών και τηλεφωνικού κέντρου.

Ο στόχος είναι το συγκεκριμένο ποσοστό να φτάσει στο 50% έως το τέλος του έτους.

Η Εθνική διαχειρίζεται περίπου 350.000 τέτοιες επικοινωνίες κάθε μήνα. Εάν επιτευχθεί ο στόχος, σημαντικό μέρος των συνηθισμένων αιτημάτων θα διεκπεραιώνεται χωρίς την άμεση συμμετοχή υπαλλήλου.

Η εξέλιξη μπορεί να περιορίσει τον χρόνο αναμονής και να απελευθερώσει ανθρώπινους πόρους για πιο σύνθετες υπηρεσίες.

Ωστόσο, προϋποθέτει αξιόπιστες απαντήσεις και αποτελεσματική δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οικονομικά ζητήματα που απαιτούν εξατομικευμένη αντιμετώπιση.

Το επόμενο βήμα στην επιχειρηματική τραπεζική

Η σημαντικότερη προοπτική βρίσκεται στην επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης πέρα από την εσωτερική λειτουργία.

Η Εθνική εξετάζει την ανάπτυξη υπηρεσιών AI as a Service, που θα μπορούσαν να απευθύνονται σε επιχειρήσεις.

Μεταξύ των εφαρμογών που βρίσκονται στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται αυτοματοποιημένα συστήματα επικοινωνίας, εργαλεία εκτίμησης ταμειακών ροών, υποστήριξη πιστοληπτικών διαδικασιών και λύσεις εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών.

Για μια μικρομεσαία επιχείρηση, τέτοιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν την παρακολούθηση εισπράξεων και πληρωμών, την εκτίμηση αναγκών ρευστότητας και την οργάνωση των καθημερινών οικονομικών εργασιών.

Η προοπτική αυτή δημιουργεί δυνατότητες πρόσθετων εσόδων για την τράπεζα, σε μια αγορά που μέχρι σήμερα καλύπτεται κυρίως από εξειδικευμένες εταιρείες τεχνολογίας.

Οι προκλήσεις και οι νέες ισορροπίες

Η μετάβαση συνοδεύεται από απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, κυβερνοασφάλειας και ελέγχου της ακρίβειας των αυτοματοποιημένων αποφάσεων.

Παράλληλα, αναμένεται να μεταβάλει τις ανάγκες στελέχωσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργαζομένους.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο πόσες εργασίες θα αναλάβουν οι ψηφιακοί βοηθοί, αλλά εάν θα βελτιώσουν ουσιαστικά την εξυπηρέτηση και την αποτελεσματικότητα.

Για την Εθνική, η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί σε δύο επίπεδα: στη μείωση του κόστους των υφιστάμενων υπηρεσιών και στη δυνατότητα δημιουργίας νέων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Εφόσον οι σχεδιαζόμενες εφαρμογές αποδώσουν, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξελιχθεί από εργαλείο υποστήριξης σε αυτοτελή πηγή επιχειρηματικής ανάπτυξης.

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