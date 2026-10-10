Maariv: Η Ουάσιγκτον πίεσε το Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν, φοβούμενη το πολιτικό κόστος εν όψει ενδιάμεσων εκλογών

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να άσκησαν πιέσεις στο Ισραήλ προκειμένου να πραγματοποιήσει μόνο του νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ώστε η Ουάσινγκτον να αποφύγει το πολιτικό κόστος μιας αμερικανικής επίθεσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Αυτό υποστηρίζει δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Maariv, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των επαφών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δύο χωρών τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και ένας Ισραηλινός διέψευσαν τις πληροφορίες, δηλώνοντας στον ανταποκριτή του Channel 12 στην Ουάσινγκτον, Μπαράκ Ραβίντ, ότι οι ΗΠΑ δεν ζήτησαν από το Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις εκλογές.

עוד לפני הבחירות: ארה"ב דרשה מישראל לצאת לתקיפה עצמאית באיראן | הכתבה המלאה של @BenCaspit – בתגובה הראשונה https://t.co/SwS1vUwWbb pic.twitter.com/aJTNyhyxcl — מעריב | Maariv (@MaarivOnline) October 10, 2026

Το σχέδιο που αποδίδεται στην Ουάσινγκτον και ο φόβος του πολιτικού κόστους

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Maariv, η αμερικανική πλευρά επιδίωκε να μεταφέρει στο Ισραήλ την ευθύνη και τους πολιτικούς κινδύνους μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Τεχεράνης, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρεται, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να ενδιαφέρεται για ένα νέο χτύπημα εναντίον του Ιράν πριν από τις δικές του εκλογές.

Αντίθετα, μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα μπορούσε, σύμφωνα με το σκεπτικό που αποδίδεται στην Ουάσινγκτον, να έχει αρνητικές πολιτικές συνέπειες για τον Τραμπ.

Η ισραηλινή εφημερίδα υποστηρίζει ότι η αρχική αμερικανική πρόταση ισοδυναμούσε ουσιαστικά με αίτημα του Τραμπ προς το Ισραήλ να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, χωρίς άμεση συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι πληροφορίες αυτές διαφοροποιούνται από προηγούμενα δημοσιεύματα, τα οποία επικεντρώνονταν στο ενδεχόμενο ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος να αποφασίσει την επανέναρξη στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Τεχεράνης.

Η Ουάσινγκτον φέρεται να έκανε πίσω – Άγνωστη η στάση Νετανιάχου

Κατά τις πηγές της Maariv, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον υπαναχωρήσει από το συγκεκριμένο αίτημα, τουλάχιστον προς το παρόν, όμως σημειώνεται ότι μετά την νέα επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι πιθανό να αναθεωρήσει την αρχική του απόφαση.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές ποια ήταν η στάση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απέναντι στο ενδεχόμενο μιας νέας μονομερούς στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν.

WATCH: Trump says “we may, we’re going to look at it” when asked if the US will join strikes against the Houthis after being informed of the attack against Riyadh airport on Saturday https://t.co/8YERb8emjH pic.twitter.com/ZBAKabUQKH October 10, 2026

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το πρόγραμμα του Νετανιάχου την τελευταία εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα επικεντρωμένο σε ζητήματα ασφάλειας, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων και επισκέψεων που χαρακτηρίστηκαν «ευαίσθητες».

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτών των επαφών ή για το εάν συνδέονταν με ενδεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης.

Οι αντικρουόμενες δηλώσεις Τραμπ για το ενδεχόμενο νέας επίθεσης

Οι πληροφορίες της Maariv έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει διαφορετικά μηνύματα σχετικά με το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν νέα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη με την Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντάς τες παραγωγικές.

Ωστόσο, λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο αργότερα, άφησε εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης πριν από τις κάλπες.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα νέων αμερικανικών πληγμάτων, απάντησε: «Ίσως. Θα δούμε».

Η μεταβολή στη δημόσια τοποθέτησή του ενισχύει την αβεβαιότητα σχετικά με τις προθέσεις της Ουάσινγκτον, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει τόσο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή όσο και το εσωτερικό πολιτικό περιβάλλον των ΗΠΑ.

Η διάψευση από ΗΠΑ και Ισραήλ

Πάντως, οι πληροφορίες περί αμερικανικής πίεσης για μονομερή ισραηλινή επίθεση αμφισβητήθηκαν λίγες ώρες μετά τη δημοσίευσή τους.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και ένας Ισραηλινός δήλωσαν στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ανταποκριτή του ισραηλινού Channel 12 στην Ουάσινγκτον, ότι οι ΗΠΑ δεν ζήτησαν από το Ισραήλ να χτυπήσει το Ιράν πριν από τις εκλογές.

Η διάψευση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους ισχυρισμούς των πηγών της Maariv, χωρίς να διευκρινίζει εάν στις επαφές των δύο χωρών συζητήθηκαν άλλες επιλογές στρατιωτικής δράσης.

Έτσι, παρά τις αναφορές για έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ, δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι η αμερικανική κυβέρνηση υπέβαλε πράγματι το αίτημα που περιγράφει η ισραηλινή εφημερίδα.

Το βέβαιο είναι ότι το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παραμένει στο επίκεντρο των εξελίξεων, με τον Τραμπ να μην αποκλείει πλέον δημόσια μια επίθεση πριν από τις αμερικανικές εκλογές.

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