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11.10.2026 18:08

Θεσσαλονίκη: Στο ΑΧΕΠΑ 21χρονος μετά από διαπληκτισμό στην Γιαννιτσών – Μία σύλληψη

11.10.2026 18:08
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Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύεται 21 ετών άντρας, από τη Σιέρα Λεόνε, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην οδό Γιαννιτσών, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, προηγήθηκε διαπληκτισμός ανάμεσα στον παθόντα κι ενός 25χρονου τρανς ατόμου. Αφορμή φέρεται να στάθηκε διαφωνία σχετικά με τους όρους ερωτικής συνεύρεσης έναντι αμοιβής.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, το 25χρονο άτομο φέρεται να χτύπησε τον αλλοδαπό στο κεφάλι με τούβλο, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας “Ζ”, ενώ ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

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