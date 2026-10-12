Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εγνατία Οδό, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία

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Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7.30 το πρωί σε Ι.Χ. επιβατικό όχημα το οποίο κινείτο στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, στο ύψος των Γρεβενών (114ο χιλιόμετρο).

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα και λόγω της επιχείρησης διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό.

Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

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