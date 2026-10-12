Εφορία και ΕΦΚΑ ανοίγουν κοινό ψηφιακό φάκελο για όλα τα χρέη εκατομμυρίων πολιτών στο Δημόσιο

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Έναν κοινό ψηφιακό «λογαριασμό» με όλες τις οφειλές τους προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ θα αποκτήσουν οι πολίτες, καθώς το Δημόσιο προχωρά στη συγκέντρωση των οικονομικών υποχρεώσεων σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Φόροι, ασφαλιστικές εισφορές και βεβαιωμένα χρέη θα εμφανίζονται στην ίδια οθόνη, επιτρέποντας στους οφειλέτες να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι χρωστούν και σε ποια υπηρεσία.

Η αλλαγή δεν αφορά κάποια νέα ρύθμιση χρεών ούτε συνοδεύεται από διαγραφή προσαυξήσεων ή ευνοϊκότερους όρους εξόφλησης. Αντίθετα, δημιουργείται ένας κεντρικός μηχανισμός ενημέρωσης, μέσω του οποίου οι πολίτες θα έχουν συγκεντρωμένη εικόνα των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων.

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών, η οποία προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο, φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην αναζήτηση χρεών μέσα από διαφορετικές εφαρμογές. Παράλληλα, όμως, ενισχύει τη δυνατότητα του Δημοσίου να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την κατάσταση των βεβαιωμένων οφειλών.

Σήμερα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να έχει ανεξόφλητο φόρο εισοδήματος, οφειλές ΦΠΑ και απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές. Για να αποκτήσει συνολική εικόνα, χρειάζεται να αναζητήσει τις αντίστοιχες πληροφορίες στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ.

Με τη νέα Πύλη, οι πληροφορίες θα συγκεντρώνονται σε ένα κοινό περιβάλλον, στο οποίο ο πολίτης θα εισέρχεται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Εάν, για παράδειγμα, κάποιος χρωστά 2.000 ευρώ στην Εφορία και 3.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ, θα μπορεί να βλέπει και τις δύο υποχρεώσεις από ένα σημείο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα 5.000 ευρώ θα μετατρέπονται σε μία ενιαία οφειλή. Κάθε υπηρεσία θα εξακολουθεί να διαχειρίζεται και να εισπράττει τα ποσά που της αναλογούν.

Η συγκέντρωση των στοιχείων θα έχει κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα, χωρίς να αλλάζει το ισχύον πλαίσιο είσπραξης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων για νέες οφειλές και διοικητικές πράξεις.

Η Πύλη θα μπορεί να ενημερώνει τον πολίτη όταν βεβαιώνεται νέα οικονομική υποχρέωση, αξιοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι καταχωρισμένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Έτσι, οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούνται ηλεκτρονικά για νέες εκκρεμότητες, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιούν διαρκώς ελέγχους σε διαφορετικά συστήματα.

Παράλληλα, προβλέπεται η ηλεκτρονική διακίνηση πράξεων προσδιορισμού και βεβαίωσης οφειλών.

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα εξαρτηθεί, ωστόσο, από την έγκαιρη ενημέρωση των στοιχείων και από το κατά πόσο οι ειδοποιήσεις θα φτάνουν πράγματι στους ενδιαφερομένους.

Οι πολίτες θα πρέπει να εξακολουθούν να παρακολουθούν τις προθεσμίες των υποχρεώσεών τους, καθώς η λειτουργία της Πύλης δεν καταργεί τις προβλεπόμενες συνέπειες για εκπρόθεσμες πληρωμές.

Πληρωμές με τους παλιούς κανόνες

Παρά το όνομά της, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών δεν δημιουργεί έναν νέο φορέα είσπραξης.

Οι οφειλές προς την Εφορία θα συνεχίσουν να εξοφλούνται μέσω των υφιστάμενων διαδικασιών της ΑΑΔΕ, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται με τους μηχανισμούς του ΕΦΚΑ.

Για την ταυτοποίηση των συναλλαγών προβλέπεται η χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής RF, ο οποίος θα δημιουργείται εφόσον δεν υπάρχει ήδη αντίστοιχος κωδικός.

Με την ολοκλήρωση της εξόφλησης θα μπορεί να εκδίδεται ψηφιακή βεβαίωση, ενώ ο αρμόδιος φορέας θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μια πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί, αλλά δεν έχει αποτυπωθεί εγκαίρως στο πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας.

Περισσότερη ευκολία, αλλά καμία ελάφρυνση

Η νέα πλατφόρμα μπορεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει την παρακολούθηση των οικονομικών υποχρεώσεων. Δεν προσφέρει, ωστόσο, κάποια πρόσθετη δυνατότητα αποπληρωμής για όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν στα χρέη τους.

Δεν προβλέπεται κοινή ρύθμιση για οφειλές προς Εφορία και ΕΦΚΑ, ούτε αυτόματος συμψηφισμός μεταξύ διαφορετικών φορέων.

Η διάκριση έχει σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία εκατομμύρια φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες υποχρεώσεις και πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημά τους.

Το Δημόσιο θα αποκτήσει έναν πιο οργανωμένο μηχανισμό ψηφιακής παρακολούθησης, ενώ οι πολίτες ένα ευκολότερο εργαλείο ενημέρωσης.

Το κρίσιμο ερώτημα, βεβαίως, παραμένει διαφορετικό: η δυνατότητα να βλέπει κάποιος συγκεντρωμένα όλα όσα χρωστά δεν σημαίνει ότι διαθέτει και τα χρήματα για να τα πληρώσει.

Και αυτή είναι η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της είσπραξης και στην πραγματική οικονομική δυνατότητα των οφειλετών.

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