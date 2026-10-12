Κέρδισε  την πρωτιά τηλεθέασης την Παρασκευή (9/10) το Mega

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Έκπληξη «έκρυβε» η μοιρασιά της πίτας τηλεθέασης των καναλιών την Παρασκευή (9/10). Και δεν ήταν η πρωτιά του Mega καθώς αποκόμισε το μεγαλύτερο μερίδιο.

Στη δεύτερη θέση των τηλεπροτιμήσεων σε επίπεδο σταθμού ήταν, σύμφωνα με τη Nielsen, ο ΣΚΑΪ με σχεδόν μια μονάδα διαφορά από το πρωτοπόρο Mega. Επίσης, «βουτιά» έκανε ο δείκτης της εταιρείας τηλεμετρήσεων στην περίπτωση του Alpha, ο οποίος πέρασε στην περιοχή κάτω του 12%, κάτι που είχε να παρατηρηθεί σε επίδοση καθημερινής για το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς από τις 16 Σεπτεμβρίου.

Το τέταρτο σε μέγεθος μερίδιο της ημέρας κατευθύνθηκε στον ΑΝΤ1, που όμως από την Πέμπτη (8/10) εμφάνισε απώλειες. Αντιθέτως με κέρδη ολοκλήρωσε το πενθήμερο το OPEN.

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