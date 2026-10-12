search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 17:58
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2026 17:39

Κέρδισε  την πρωτιά τηλεθέασης την Παρασκευή (9/10) το Mega

12.10.2026 17:39
tileorasi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Έκπληξη «έκρυβε» η μοιρασιά της πίτας τηλεθέασης των καναλιών την Παρασκευή (9/10). Και δεν ήταν η πρωτιά του Mega καθώς αποκόμισε το μεγαλύτερο μερίδιο. 

Στη δεύτερη θέση των τηλεπροτιμήσεων σε επίπεδο σταθμού ήταν, σύμφωνα με τη Nielsen,  ο ΣΚΑΪ με σχεδόν μια μονάδα διαφορά από το πρωτοπόρο Mega. Επίσης, «βουτιά» έκανε ο δείκτης της εταιρείας τηλεμετρήσεων στην περίπτωση του Alpha, ο οποίος πέρασε στην περιοχή κάτω του 12%, κάτι που είχε να παρατηρηθεί σε επίδοση καθημερινής για το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς από τις 16 Σεπτεμβρίου

Το τέταρτο σε μέγεθος μερίδιο της ημέρας κατευθύνθηκε στον ΑΝΤ1, που όμως από την Πέμπτη (8/10) εμφάνισε απώλειες. Αντιθέτως με κέρδη ολοκλήρωσε το πενθήμερο το OPEN

Διαβάστε επίσης

ONE Channel: «Σχόλασε» τον Σταμάτη Ζαχαρό μετά τον κοινωνικό σάλο που προκάλεσε

ΕΡΤ: Το νέο μεγάλο σχέδιο ονειρικής μυθοπλασίας «Harmonia», διεθνούς συμπαραγωγής, μπήκε σε διαδικασία γυρισμάτων

«Χαίρομαι που δεν ξεκινήσαμε με Βίσση»: Η ανακούφιση της Μίνας Καραμήτρου και τα παράπονα στον δρόμο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marialena karbouri – new
LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη

middleton Princess Charlotte
LIFESTYLE

Άφησαν τους σοφέρ και πήραν το μετρό – Η «κανονική» βόλτα της Κέιτ Μίντλετον και της κόρης της Σάρλοτ (Video)

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη με εγκαύματα η γυναίκα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Πανόραμα

tileorasi
MEDIA

Κέρδισε  την πρωτιά τηλεθέασης την Παρασκευή (9/10) το Mega

mazonakis giatroi 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης:  Βρέθηκε «anexate» στον οργανισμό του, το αντίδοτο της μιδαζολάμης – Πώς το κοκτέιλ με την προποφόλη μπορεί να οδήγησε στον θανατό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexis-tsipras (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Νέες προσχωρήσεις με φόντο την άγρια κόντρα με το ΠΑΣΟΚ – Διήμερη περιοδεία Τσίπρα στην Κρήτη

avgerinos_moutsatsou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα ετοιμάζουν ο Αυγερινός και οι «πρώην» της «Ελπίδας» - 37 στελέχη ζητούν αποπομπή της Γκιλφόιλ, όλα τα ονόματα

petros andreakos
ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Ανδρεάκος: Σε κρίσιμη κατάσταση ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης – Έπεσε από σκάλα στο σπίτι του

vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

trump putin feygoun
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ – Πούτιν: Στον αέρα η «ενεργειακή εκεχειρία», θύελλα για το ρωσικό ντίζελ – Αντιδράσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 17:56
marialena karbouri – new
LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη

middleton Princess Charlotte
LIFESTYLE

Άφησαν τους σοφέρ και πήραν το μετρό – Η «κανονική» βόλτα της Κέιτ Μίντλετον και της κόρης της Σάρλοτ (Video)

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη με εγκαύματα η γυναίκα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Πανόραμα

1 / 3