Πετρέλαιο θέρμανσης: Τρία σενάρια για την τιμή και αυξημένο επίδομα ενόψει του δύσκολου χειμώνα

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Με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να απειλεί να μετατρέψει το γέμισμα της δεξαμενής σε δυσβάσταχτη δαπάνη, χιλιάδες νοικοκυριά περιμένουν να μάθουν πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να ζεσταθούν τον φετινό χειμώνα. Η ενεργειακή ακρίβεια έχει ήδη περιορίσει τις οικονομικές αντοχές των καταναλωτών και οι επιδοτήσεις επιστρέφουν στο προσκήνιο ως λύση ανάγκης.

Λίγο πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, στις 15 Οκτωβρίου, στο τραπέζι βρίσκονται τρία σενάρια επιδότησης της τιμής στην αντλία, ενώ παράλληλα εξετάζεται αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης.

Οι αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και να ανακοινωθούν την επόμενη ημέρα, με το βασικό ζητούμενο να είναι η συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Από τα 1,71 έως τα 1,41 ευρώ

Το ύψος της επιδότησης αποτελεί το μεγάλο παζάρι των τελευταίων ημερών, καθώς κάθε επιπλέον λεπτό που αφαιρείται από την τιμή στην αντλία μεταφράζεται σε πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη.

Το πρώτο σενάριο προβλέπει συνολική ενίσχυση 25 λεπτών ανά λίτρο, από τα οποία τα 15 λεπτά θα προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 από τα διυλιστήρια. Με αυτή την παρέμβαση, η τιμή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 1,71 ευρώ.

Το δεύτερο σενάριο ανεβάζει την επιδότηση στα 35 λεπτά και περιορίζει την ενδεικτική τιμή στα 1,61 ευρώ, ενώ το τρίτο, που συνεπάγεται σημαντικά μεγαλύτερο κόστος για τα δημόσια ταμεία, προβλέπει ενίσχυση 55 λεπτών, οδηγώντας την τιμή περίπου στα 1,41 ευρώ το λίτρο.

Οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί παραμένουν υπό την αίρεση των εξελίξεων στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, η παρέμβαση ενδέχεται να επανεξετάζεται ανά δεκαπενθήμερο, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να μην έχουν εξασφαλισμένη μια σταθερή τιμή για ολόκληρο τον χειμώνα.

Αυξήσεις στο επίδομα, όχι στους δικαιούχους

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά το επίδομα θέρμανσης, για το οποίο σχεδιάζεται αύξηση 20%, χωρίς όμως διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση, αλλά τα νοικοκυριά που βρίσκονται οριακά εκτός των προβλεπόμενων κριτηρίων θα εξακολουθήσουν να μην καλύπτονται.

Την προηγούμενη χειμερινή περίοδο επίδομα έλαβαν 603.685 νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, 182.724 που θερμαίνονται με φυσικό αέριο και 311.487 που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια.

Στο μεταξύ, εξετάζεται να δοθεί μεγαλύτερο μέρος του επιδόματος πριν από τα Χριστούγεννα. Για τους παλαιούς δικαιούχους η προκαταβολή σχεδιάζεται να αυξηθεί από το 60% στο 70% και για τους νέους από το 50% στο 60%.

Πρόκειται για παρέμβαση με πρακτική σημασία, καθώς οι περισσότερες δαπάνες θέρμανσης συγκεντρώνονται στους χειμερινούς μήνες και η έγκαιρη καταβολή της ενίσχυσης περιορίζει την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης από τα ίδια τα νοικοκυριά.

Η ενεργειακή ακρίβεια και ο λογαριασμός

Το μεγάλο πρόβλημα, πάντως, δεν εξαντλείται στην τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης. Η παρατεταμένη άνοδος του ενεργειακού κόστους επιβαρύνει ταυτόχρονα τις μετακινήσεις, τις επιχειρήσεις και τις τιμές βασικών αγαθών, εξαντλώντας σταδιακά το διαθέσιμο εισόδημα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Αθήνα αναζητά πρόσθετα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το ζήτημα να τίθεται και στις συζητήσεις της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αν οι επιδοτήσεις θα καταφέρουν να απορροφήσουν ουσιαστικό μέρος των αυξήσεων ή αν θα λειτουργήσουν απλώς ως προσωρινό ανάχωμα απέναντι σε έναν ακόμη ακριβό χειμώνα.

Γιατί, τελικά, για τα νοικοκυριά δεν έχει τόση σημασία πόσα λεπτά επιδοτείται κάθε λίτρο, όσο το ποσό που θα χρειαστεί να πληρώσουν για να γεμίσουν τη δεξαμενή τους.

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