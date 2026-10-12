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12.10.2026 10:15

Ρέθυμνο: 18χρονος «μπούκαρε» στο σπίτι 57χρονου και τον μαχαίρωσε δύο φορές

12.10.2026 10:15
maxairi_ptissomeno
@shutterstock

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Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αγία Γαλήνη Ρεθύνου, με έναν 18χρονο να επιτίθεται με μαχαίρι σε 57χρονο άνδρα, μέσα στο σπίτι του τελευταίου.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (10/10), όταν ο 18χρονος Έλληνας εισέβαλε παράνομα στην κατοικία του 57χρονου, αλβανικής καταγωγής και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, του επιτέθηκε με μαχαίρι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης χτύπησε το θύμα με το αιχμηρό αντικείμενο δύο φορές.

Όπως μεταδίδει το Creta24, ο νεαρός τραυμάτισε τον 57χρονο στην κοιλιακή χώρα και αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας πίσω του τον τραυματισμένο άνδρα.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Ευτυχώς, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, το τραύμα αποδείχθηκε επιπόλαιο και ο 57χρονος, αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 18χρονος

Αμέσως μετά την επίθεση, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του νεαρού, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την περιοχή.

Οι έρευνες απέδωσαν καρπούς λίγες ώρες αργότερα, την Κυριακή (11/10), όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 18χρονο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Τα αίτια που οδήγησαν τον νεαρό στην επίθεση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αστυνομικές αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Ο δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, σε ερώτηση, για το πού βρίσκεται το αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο χρησιμοποίησε, απάντησε ότι «το πέταξα στο ποτάμι».

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